Der OECD-Bericht über die Wirtschaftslage in Österreich bescheinigt dem Land ein gutes Pandemie-Krisenmanagement sowie eine schnelle Erholung der Wirtschaft - der letzte Lockdown hat der Erholung allerdings einen Dämpfer verpasst. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OECD) hat daher ihre Wachstumsprognose für 2021 von 4,1 auf 3,7 Prozent nach unten korrigiert. Im kommenden Jahr dürfte sich das Wachstum auf 4,9 Prozent beschleunigen. Dabei sind die Auswirkungen der neuen Omikron-Virusvariante jedoch noch nicht einberechnet.

Dämpfend wirkten sich auch die Lieferketten-Probleme auf die heimische Wirtschaft aus. Engpässe bei Rohstoffen wie Kupfer, Aluminium und Lithium haben einen Fehlbetrag von geschätzten 750 Millionen Euro im zweiten und dritten Quartal 2021 verursacht, heißt es im Bericht.

Baustelle Arbeitsmarkt

Handlungsbedarf ortet die OECD für Österreich besonders im Bereich des Arbeitsmarktes. Frauen, ältere und eingewanderte Arbeitskräfte sollten stärker integriert werden - "Aktivierung des Talentepools" nannte dies OECD-Generalsekretär Mathias Cormann bei der Präsentation des Berichtes am Montag vor Journalisten. Die Beschäftigungsquote von Frauen in Österreich liege bei nur 50 Prozent, der EU-Durchschnitt hingegen bei 65 Prozent.

Zudem gelte es das Pensionssystem im Auge zu behalten. Konkret heißt das, Menschen später in den Ruhestand zu schicken. Damit dies möglich ist, gelte es die Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer, zu verbessern. Auch die Mobilität der Arbeitskräfte in Österreich sei verbesserungsfähig, so die OECD.

Der OECD-Generalsekretär mahnte außerdem zu baldigen Budget-Reparaturen, um die Pandemie-Ausgaben wieder auszubalancieren. Österreich habe gemessen an der Wirtschaftsleistung eine höhere Verschuldung als vergleichbare Länder.

Fokus auf Staatsschulden

Die OECD empfiehlt zwar nicht, die Corona-Hilfen sofort abzudrehen. Besonders von der Pandemie betroffene Bereiche wie Tourismus und Gastronomie sollten weiterhin gestützt werden. Dennoch brauche das Land einen mittelfristigen Plan dafür.

Finanzminister Magnus Brunner erklärte dazu, man habe durch eine Senkung der Staatsschuldenquote vor der Pandemie "Spielraum" für die Wirtschaftshilfen in Höhe von mittlerweile 42 Milliarden Euro gewonnen. "So bald als möglich" sollen die Schulden auf EU-Ebene jedoch gesenkt werden, um Handlungsfähigkeit - besonders angesichts der hohen Inflation - zu behalten.

Die OECD ortet zudem gewisse Risiken im heimischen Immobilien- und Bankensektor. In ihrem Bericht erklärt sie dies mit der Verbindung von Niedrigzinsen und günstigen Preisen, was internationale Investoren angezogen habe. Dies habe sich durch die Pandemie verstärkt, mit dem Ergebnis, dass Nachfrage wie Preise gestiegen seien, was wiederum finanzielle Risiken erzeuge. Die OECD mahnt daher zu strengeren Kriterien bei der Kreditvergabe.

Digitalisierung und CO 2

In Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit würdigt die OECD Österreichs Bemühungen, mahnte jedoch zu mehr Anstrengungen bei Treibhausgas-Emissionen, die in den letzten Jahren nicht zurückgegangen seien.

Zudem sei noch Spielraum bei der Digitalisierung. Hierzu erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Anstrengungen von digitaler Bildung bis zum KMU-Bereich seien im Gange. 1,4 Milliarden Euro gebe es allein aus dem EU-Recovery-Fond dafür. Diese müssten "abgeholt und damit Innovationen umgesetzt" werden.

Lobend erwähnt die OECD Österreichs Gesundheitssystem: Bei Spitals- und Intensivbetten liege man im internationalen Spitzenfeld. Maskenpflicht und Contact-Tracing seien für viele andere Länder vorbildlich.

Kritisiert wird allerdings die mangelnde Koordination zwischen Bund und Ländern bei den Corona-Maßnahmen. Zudem sei die Impfskepsis höher als in anderen Ländern, was unter anderem auf mangelnde Bildung der Bevölkerung bei Gesundheitsthemen zurückzuführen sei, heißt es im OECD-Bericht.

Bei der Gesundheitsdaten-Infrastruktur sei das Land zu Pandemie-Beginn auf einem niedrigen Level gelegen, habe sich aber schnell verbessert. Die OECD empfiehlt hier, die gut entwickelte Forschungsinfrastruktur in Medizin und Gesundheit stärker für politische Entscheidungsprozesse heranzuziehen.