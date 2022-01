Die Verbraucherpreise sind in Österreich im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent gestiegen und damit doppelt so stark wie im Jahr zuvor. Zudem ist das der höchste Wert seit zehn Jahren. Die Teuerung habe jedoch nicht die Werte der Jahre 2011 und 2008 mit plus 3,3 Prozent bzw. plus 3,2 Prozent erreicht, so die Statistik Austria. Im Dezember war die Rate mit 4,3 Prozent gleich hoch wie im November.

Preistreiber waren im Vorjahr in erster Linie Treibstoffe und Haushaltsenergie. Ohne sie hätte die Inflationsrate nur 1,8 Prozent betragen, so Statitsik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die Treibstoffpreise hatten 2020 mit minus 12,6 Prozent noch einen starken preisdämpfenden Effekt auf den Verbraucherpreisindex (VPI) gehabt. Die Rohölpreise hätten sich damals in einem Preistief befunden, so Thomas. 2021 legten sie jedoch um mehr als 50 Prozent zu.

Die Ausgaben für Verkehr und Wohnen waren für drei Fünftel der Inflation verantwortlich. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Dezember 3,8 Prozent. (apa)