Wegen der derzeit herrschenden Sanktionen gegen Russland setzt der Autobauer Steyr Automotive (vormals MAN) seine Kooperation mit dem russischen Automotive-Unternehmen GAZ aus. "So lange gemeinsame europäische Maßnahmen einen Warenaustausch mit Russland sanktionieren, wird die Kooperation mit GAZ nicht wie geplant fortgesetzt", heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch. Am grundlegenden Geschäftsmodell ändere das aber nichts.

Die "Produktpalette für Busse und leichte Nutzfahrzeuge der Marke Steyr" sowie das Contract Manufacturing blieben bestehen. Die Produkte würde eigenständig entwickelt und Komponenten entweder lokal oder internatonal - entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen - beschafft.

Das Unternehmen weist jedoch auf eine generelle Knappheit bei Rohstoffen und Energie durch die Beendigung der Geschäftsbeziehungen von Europa mit Russland hin. Zudem sei der gesamte MAN-Verbund von fehlenden Lieferungen von Kabelbäumen aus der Ukraine betroffen. Im Zuge dessen müsse die Fertigung diese und kommende Woche ruhen.

Aktuell sind rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort beschäftigt (inkl. rund 150 Lehrlinge und rund 250 Leasing). Aktuell liegt für das Werk in Steyr eine Kurzarbeitsbewilligung bis Ende Juni vor. (apa)