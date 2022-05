In den nächsten Wochen soll es soweit sein. Die Republik Österreich will die Ausgabe ihrer ersten grünen Bundesanleihe über die Bühne bringen. Das kündigten zumindest die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und das Finanzministerium am Dienstag auf einer Pressekonferenz an. Investiert werden soll vor allem in den Schienenausbau, Abwassermanagement und Energieeffizienz. Der genaue Zeitplan für die Emission stehe noch nicht fest, entscheidend seien die Marktbedingungen, es soll aber im ersten Halbjahr geschehen.

Der Green Bond sei der "logische nächste Schritt", sagte OeBFA-Geschäftsführer Walter Jöstl. Das Rahmenwerk für die Emission folge den Leitlinien des Branchenverbandes International Capital Market Association (ICMA) und damit internationalen Maßstäben. Außerdem habe man sich bei der Ausarbeitung an den Sustainable Development Goals (SDGs, Ziele für nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen (UN) orientiert. Begleitet wird die Emission von der Bank Austria und JP Morgan.

Für Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist die Begebung der ersten grünen Bundesanleihe ein "Meilenstein" in der ökologischen Transformation. Das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, sei nur mit großen Investitionen in grünes Wachstum schaffbar. Der Staat könne dabei aber nicht alles schultern, deshalb brauche es privates Kapital.

Österreich ist spät dran

Der Green Bond soll heuer ein Volumen von 5 Milliarden Euro haben, für das kommende Jahr peilt die OeBFA 5,4 Milliarden Euro an, sagte Geschäftsführer Markus Stix. Mit 75 Prozent, bzw. rund 3,8 Milliarden Euro, fließt der Löwenanteil daraus in sauberen Transport, vor allem den Schienenausbau. In die Steigerung der Energieeffizienz, beispielsweise in intelligente Netze und Energiespeicherung, werden 324 Millionen Euro und damit 6 Prozent des Volumens investiert. 335 Milliarden und damit 7 Prozent sind für nachhaltiges Wasser und Abwassermanagement veranschlagt.

Weitere Projekte umfassen etwa den Ausbau von Erneuerbaren Energien, nachhaltige Landnutzung, Erhaltung der Artenvielfalt und Klimawandelanpassung. Österreich ist beim Thema Green Bonds vergleichsweise spät dran. Andere Länder, darunter Frankreich, Dänemark oder Deutschland, aber auch Unternehmen und Banken, begeben solche Papiere teilweise schon seit Jahren.

Investiert wird in Österreich in Projekte aus dem Vorjahr und dem laufenden Jahr, "viele Staaten greifen einige Jahre in die Vergangenheit, das tun wir nicht", sagte Jöstl. Definitiv ausgeschlossen von der Finanzierung im Rahmen der grünen Bundesanleihe seien Projekte aus den Bereichen Atomkraft, Produktion und Transport von fossilen Brennstoffen sowie die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel und Waffen.

Grüne Bundesanleihen erfüllen die selben Kriterien wie konventionelle Bundesanleihen, beispielsweise im Bezug auf die Rechtsform und das Emissionsverfahren, zusätzlich sind die Erlöse aber zweckgebunden und fließt in vorher festgelegte Klima- und Umweltprojekte. Zum Fortschritt und zu den Auswirkungen des Green Bonds soll umfassend Bericht erstattet werden. Zum einen werde es einen jährlichen Bericht geben, der die Mittelzuweisung und -verwendung dokumentiert, zum anderen soll in einem Wirkungsbericht anhand von Zielwerten alle zwei Jahre festgehalten werden, wie sich die Investitionen auf Umwelt und Klima auswirken.(red.)