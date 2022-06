Marijana Miljkovi?

Die Weltwirtschaft schlittert von einer Krise in die nächste, da sind die österreichischen Bundesländer nicht ausgenommen. Erfolgte die Erholung 2021 nach dem ersten Corona-Jahr dank privaten Konsums und Investitionen des öffentlichen Sektors rascher als gedacht, trübt nun der Krieg in der Ukraine die Aussichten für das laufende Jahr, stellten Ökonomen der Unicredit Bank Austria in einem Wirtschaftsbarometer für die neun Bundesländer fest.

"Die Wachstumsnachzügler von 2021 werden die Wachstumskaiser 2022 sein", stellt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, fest. Die "Nachzügler" sind in diesem Fall die Bundesländer Tirol und Salzburg, die stark vom Tourismus abhängig sind. Minus 8,5 Prozentpunkte betrug im vergangenen Jahr beispielsweise der Rückstand Tirols zum Vorkrisenniveau 2019, jener Salzburgs minus 4,5 Prozent. Die Wirtschaftsleistung Österreichs lag im Schnitt 2,3 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau. "Nur Oberösterreich konnte die Lücke schließen", referierte Ökonom Robert Schwarz.

"Auf Wachstumskurs"

Die Bundesländer mit starkem Tourismus haben in den Pandemie-Jahren besonders gelitten. - © getty images / Dieter Meyrl

Laut den Analysten werden 2022 alle Bundesländer "auf Wachstumskurs bleiben". Doch die Vorzeichen sind nun andere. Oberösterreich und andere Bundesländer, die stark Industrie- und exportorientiert sind, werden voraussichtlich dieses Jahr stärker unter Druck kommen - Stichwort hohe Energiepreise und Ausfälle durch gestörte Lieferketten. So lautet die Prognose für Oberösterreich und Niederösterreich je 3,3 Prozent Wachstum, für Kärnten 3,9 Prozent und für die Steiermark 3,2 Prozent - in diesen Bundesländern sind die Sparten Industrie und Bau dominierend. Tirol und Salzburg werden mit 7,4 und 6 Prozent einen Sprung machen - vorausgesetzt, es gibt keine Lockdowns im Herbst und Winter, die den Wintertourismus gefährden könnten, so Bruckbauer. Wien, mit einem großen Anteil des Dienstleistungssektors, kann mit einem Wachstum von knapp 5 Prozent rechnen.

Laut dem Chefanalysten der Bank Austria ist die Wachstumsphase, die in der ersten Jahreshälfte überwiegend die positiven Effekte aus dem Jahr 2021 abgebildet hat, im Sommer vorbei, ab dann sei mit einer Stagnation zu rechnen. Die Prognose für Österreich lautet 4,4 Prozent Wachstum.

Die direkten Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine seien gering, sagt Bruckbauer. Kein Bundesland sei "extrem auf Russland oder die Ukraine angewiesen". Die Nachfrage Russlands in der österreichischen Industrie betrage 1,5 Prozent. Wien und das Burgenland seien am stärksten betroffen, aber auch hier mache die Nachfrage je zwei Prozent aus und sei "überschaubar", so der Ökonom. Die indirekten Folgen, wie etwa die gestiegenen Energiepreise, würden schwerer ins Gewicht fallen.

"Keine Stagflation"

Sollte es im Krieg zu keiner weiteren Eskalation, wie etwa einem Energielieferstopp kommen, sei keine Rezession zu erwarten. Mit einer Stagflation rechnet, wie auch jüngst die Nationalbank in einer Analyse, Bruckbauer nicht. Wenn die Konjunktur schwächle, die Nachfrage gleichzeitig weiterhin gut bleibe, könnten die einzelnen Sektoren trotz hoher Inflation ihre Preise durchsetzen - das wäre ein stagflationsähnliches Szenario.