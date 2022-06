Teuerung, Inflation und Niedrigzinsen: Wer hier die Übersicht behalten will, muss sich auskennen. Am besten so früh wie möglich. Zu dieser Erkenntnis kamen auch die sieben Gründer der Stiftung für Wirtschaftsbildung - Industriellenvereinigung (IV), Arbeiterkammer (AK), Wirtschaftskammer (WKO), Nationalbank (OeNB), Erste Stiftung, Mega-Bildungsstiftung und Innovationsstiftung für Bildung.

Ab dem kommenden Schuljahr starten sie nun das Schulpilot-Projekt Wirtschaftsbildung an 30 AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen (NMS) in Österreich mit Projektwochen, Berufsorientierung und einem zusätzlichen Pflichtgegenstand. Geschäftsführer Matthias Reisinger im Gespräch über Zahlungsunfähigkeit, Kryptowährungen und die Büchse der Pandora im Bildungssystem.

"Wiener Zeitung": Herr Reisinger, es gibt das Unterrichtsfach Geografie und Wirtschaftskunde. Warum braucht es zusätzlich Wirtschaftsbildung an Österreichs Schulen?

Matthias Reisinger: Die derzeitige Realität verlangt danach. Über 600.000 Österreicherinnen und Österreicher sind überschuldet oder zahlungsunfähig. Betroffen sind vor allem junge Menschen. Jeder Vierte, der zur Schuldnerberatung geht, ist unter 30 Jahre alt und hat im Durchschnitt 30.000 Euro Schulden. Dagegen muss etwas getan werden, denn diese Zahlen sind alarmierend.

Warum sind so viele junge Menschen betroffen?

Einer der Hauptgründe ist der mangelhafte Umgang mit Geld. Viele unterschätzen die Auswirkungen eines Konsumkredits und kaufen immer mehr Dinge auf Pump, bis die Raten nicht mehr beglichen werden können. Es fehlt die langfristige Vermögensbildung, das wäre eigentlich die Aufgabe des Bildungssystems.

Wie wollen Sie dem Bildungssystem auf die Sprünge helfen?

Wir starten im September mit einem Schulpiloten für vier Jahre. In 30 österreichischen AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen (NMS) legen wir einen Wirtschaftsschwerpunkt im Fach Geografie und Wirtschaftskunde, ein Jahr später soll die Anzahl der Schulen verdoppelt werden. In welcher Form der Unterricht stattfindet, können sich die Schulen aussuchen.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Einerseits bieten wir fächerübergreifende Projektwochen an, ähnlich einer Schulskiwoche. Doch anstatt eine Woche lang Skifahren zu lernen, lernt man mit Geld umzugehen, erforscht wirtschaftliche Zusammenhänge oder lernt verschiedene Berufe kennen. Als zweite Variante können Schulen einen zusätzlichen Pflichtgegenstand einführen.

Wer unterrichtet?

In unserem Schulpiloten sind es schuleigene Lehrkräfte. Sie bekommen von uns ein umfangreiches Unterstützungspaket mit Unterrichtsmaterialen. Wir bieten auch Fortbildungen an, die wir laufend begleiten. Weiters kommen Experten aus der Praxis in die Schulen. Wir wollen die Lehrkräfte unterstützen.

Matthias Reisinger ist seit 2021 Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Stiftung für Wirtschaftsbildung. Zuvor war er Abteilungsleiter bei aws, der Förder- und Finanzierungsbank der Republik Österreich. Reisinger ist Mitgründer und war Geschäftsführer des Impact Hub Vienna GmbH (2011 - 2017) sowie Mitgründer und Vorstandsmitglied von Three Coins GmbH.

Wer finanziert das Pilotprojekt an den Schulen?

Es gibt sieben Gründungsorganisationen, die das Projekt zu gleichen Teilen finanzieren. Jeder zahlt in etwa 200.000 Euro pro Jahr.

Müssen für ein neues Unterrichtsfach nicht andere gestrichen werden?

Da sind wir mitten in der Bildungsdebatte. Wer in Österreich den Fächerkanon im Bildungssystem in Frage stellt, öffnet die Büchse der Pandora. Die einen wollen nichts hergeben. Die anderen fordern mehr politische Bildung, Umweltbildung, Integration, Sexualkunde etc.

Was schlagen Sie vor?

Wenn wir einen Zauberstab hätten, würden wir uns alle doch Tabula rasa wünschen. Wir machen einen leeren Tisch und überlegen uns, was die Aufgabe von Bildung im 21. Jahrhundert sein soll. Es müsste eine Mischung aus humanistischer Bildung, Allgemeinbildung, Kreativität, Kommunikation und Selbstreflexion sein. Es geht aber auch darum, wie junge Menschen auf das Leben nach der Schule vorbereitet werden können.

Welche Fächer würden Sie streichen?

Es müssen nicht unbedingt Fächer gestrichen werden, es könnten aber gewisse Inhalte wegfallen. Zudem müssten Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

Wie könnte das für den Bereich Wirtschaft aussehen?

In Deutsch lernen die Schülerinnen und Schüler, was in einem Dienstvertrag steht, in Mathematik werden sie in der Zinsrechnung geschult und in Geschichte erfahren sie über Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit und was man daraus lernen kann. Langfristig wird es auch in Österreich in diese Richtung gehen. Nur was machen wir bis dahin? Wir wollen jedenfalls nicht mehr länger warten.

Was sind die Ziele des Pilotprojekts?

Junge Menschen sind über Youtube, WhatsApp, Snapchat etc. häufig mit unqualifizierten Aussagen konfrontiert. Investiere in diese Einzelaktie oder in diese Kryptowährung, heißt es da, und du wirst reich. Hier setzen wir an. Unser Zugang als Stiftung ist es, ein paar Daumenregeln zu lernen. Wenn mir jemand den schnellen Reichtum verspricht, dann heißt das automatisch auch ein hohes Risiko, es besteht ein Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Zudem gibt es zwischen Sparbuch und einer Investition in eine Kryptowährung sehr viele Möglichkeiten, um sinnvoll zu investieren.

Wäre das nicht Aufgabe der Schulen, für eine gute Wirtschaftsbildung zu sorgen?

Ja natürlich. Die Aufgabe der Politik wäre es, hier einmal Entscheidungen zu treffen. Das sehen auch viele Schulen so. Als Stiftung können wir aber recht schnell kreative Ansätze ausprobieren. Wenn unser Projekt funktioniert, werden wir dafür sorgen, dass es im Schulsystem dauerhaft installiert wird.