Der Wiener Mautsystembetreiber Kapsch TrafficCom hat seine Verluste im Geschäftsjahr 2021/22 deutlich reduziert. "Es ist uns der Turnaround gelungen", so Vorstandschef Georg Kapsch. Unterm Strich blieb aber trotzdem ein Minus von 9,3 Millionen Euro stehen, nach einem Periodenergebnis von minus 102,9 Millionen Euro im Jahr davor. Der Umsatz stieg dagegen um 2,9 Prozent auf 519,8 Millionen Euro an und das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von minus 123,2 Millionen im Vorjahr auf plus 11 Millionen Euro.

Dass dennoch ein Verlust geschrieben wurde, sei einem hohen Steueraufwand geschuldet gewesen. Dieser belief sich auf 12 Millionen Euro, im Jahr davor wurde noch ein Steuerertrag von 28 Millionen Euro verbucht. Außerdem verwies Kapsch auf drei Sondereffekte beim Betriebsergebnis, zum Großteil seien dies Wertberichtigungen bei Projekten gewesen, vor allem in Nordamerika. Dazu kam ein Patentstreit und die Trennung von Chief Operation Officer (COO) André Laux.

Besonders positiv habe sich das Geschäft in Südafrika entwickelt, aber auch in Bulgarien. In der Ukraine habe der Wiener Industriekonzern zwar keine Geschäftsstelle, aber Software-Entwickler. Das Russland-Geschäft belaufe sich gerade einmal auf ein Prozent des Gesamtumsatzes, in Weißrussland sei man noch als Mautbetreiber aktiv.

Zum Schiedsgerichtsverfahren mit Deutschland rund um die dann von der bayrischen Regierung abgesagte "Pkw-Ausländer-Maut", bei der Kapsch mit Partnern der Systembetreiber gewesen wäre, meinte Georg Kapsch heute vor Journalisten: "Wir haben gemeinsam mit Partnern 560 Mio. Euro eingeklagt, das kann nun sechs Monate oder auch drei, vier Jahre dauern.

Zum Hintergrund: Trotz europarechtlicher Bedenken wollte Bayern eine Pkw-Maut einführen, die letztendlich nur von Nicht-Deutschen zu bezahlen gewesen wäre. Österreich und andere Länder haben dagegen protestiert, 2019 wurde das Vorhaben dann vom Europäischen Gerichtshof gekippt. In einem ersten Schiedsgerichtsverfahren wurde Kapsch ein Kostenersatz zugesprochen, nun geht es im zweiten Verfahren um die Höhe.

Zu den Veränderungen in seinem Unternehmen - auch personeller Natur - meinte Kapsch heute, dass "im Leadership teilweise Menschen dabei waren, die meine Kultur nicht mittragen wollten". Mittlerweile habe man die Wertberichtigungen eingedämmt, und sei schlanker und schneller geworden.

In die Zukunft blickend meinte Kapsch, dass das autonome Fahren auch eine Konkurrenz zu den öffentlichen Verkehrsmitteln sei, weil eben eine Punkt-zu-Punkt-Fahrt angenehmer wäre. Darum werde die Verkehrssteuerung immer wichtiger. Rund ein Drittel des Umsatzes macht Kapsch TrafficCom in diesem Bereich, zwei Drittel werde mit Mautsystemen umgesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Kapsch ein stabiles Umsatzniveau und weitere Verbesserungen beim EBIT. "Um diese Ziele zu erreichen, liegt der Fokus weiterhin auf Neugeschäftsakquisitionen und Kostendisziplin", so der Vorstandschef. (apa)