Die Wienerberger Gruppe hat die Entscheidung getroffen, aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts ihre russischen Aktivitäten zu veräußern. In den letzten Wochen habe Wienerberger intensiv an einer nachhaltigen Lösung gearbeitet, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu erhalten und den Familien vor Ort Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, teilte Wienerberger am Freitag mit.

Mit der lokalen Geschäftsführung sei daher vereinbart worden, dass das russische Geschäft in Form eines Management-Buy-outs übernommen wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wienerberger ist seit 2005 am russischen Markt tätig. Das Geschäft mit Hintermauerziegeln habe mit rund 40 Millionen Euro weniger als ein Prozent zum Konzernumsatz beigetragen. (red.)