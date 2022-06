Mit der letzten Regierungsumbildung vor einem Monat wanderten die Digitalagenden vom Wirtschafts- ins Finanzministerium. Der neue Staatssekretär Florian Tursky soll nun für eine Digital-Offensive in der heimischen Bürokratie und in der Bildung sorgen.

"Wiener Zeitung": Herr Staatssekretär, in Estland kann online gewählt werden. Wann wird es in Österreich so weit sein?

Floria Tursky: Es ist unbestritten, dass Estland und andere Länder in der Digitalisierung vor Österreich stehen. In Estland kann jeder Behördenweg online erledigt werden, alle Bewohner verfügen über eine digitale ID. Ich sehe das in erster Linie als Auftrag an mich, hier aufzuholen. Estland hat aber auch den Nachteil, von wenig zu starten, denn Österreich hat den Vorteil einer sehr gewachsenen Beamtentradition und Bürokratie.

Was meinen Sie damit?

Österreich hat eine Bürokratie, auf die wir stolz sein können. Es gibt zig Register, wir haben ein Melderegister, ein Führerscheinregister, ich könnte das noch eine ganze Weile so fortführen. Die sind technisch toll, Deutschland hat zum Beispiel kein zentrales Melderegister. Doch die einzelnen Bereiche sind alle nicht miteinander verknüpft, weil sie alle unabhängig voneinander und in ihren Bereichen entstanden sind. Die gewachsene Bürokratie soll jetzt aber keine Ausrede sein. Es soll nur verständlich machen, warum der eine oder andere Aspekt in Österreich etwas schwieriger ist.

Und wie sieht es mit der Online-Wahl aus?

Das liegt am Ende des Tages an zwei Dingen. Erstens am Datenschutz und zweitens bei der Beurteilung des Wahlrechts. Anders als etwa in der Schweiz, wo 90 Prozent der Menschen per Brief wählen, wählen die meisten Menschen in Österreich an der Urne. Darauf nehmen wir Rücksicht, es gibt daher keine Pläne, dies zu ändern. Vielleicht denken wir als Gesellschaft in ein paar Jahren ganz anders darüber, zuerst müssen aber sehr viele Formen der Verwaltung digital funktionieren und genutzt werden. Das gehen wir jetzt an.

So wie in Estland können auch in Ruanda alle Amtswege mit wenigen Klicks auf dem Smartphone erledigt werden. Hat Österreich hier eine Entwicklung verschlafen?

Ruanda hat aus einer katastrophalen Situation nach dem Krieg aus der Not eine Tugend gemacht. Sie haben schnell ein funktionierendes Mobilfunknetz aufgebaut und die Bevölkerung mit mobilen Endgeräten versorgt. Aber klar: Sind wir so weit, wie wir sein sollten? Nein. Wir müssen unseren gewachsenen Strukturen nun digitale verknüpfen. Am Ende wird es in der österreichischen Verwaltung auch ein Once-only-Prinzip wie in Estland oder Ruanda geben. Das heißt, eine einzige digitale Plattform, in der alles versammelt ist und auf die man einfach zugreifen kann. Daran arbeiten wir gerade. Bis 2024 sollen fast alle Behördengänge digital möglich sein.

Vor ein paar Jahren war von der Digitalisierungsmilliarde die Rede, auch eine digitale Roadmap wurde angekündigt. Was wurde daraus?

Es gibt einen bundesweiten digitalen Aktionsplan, wo wir gerade dabei sind, in jedem Ressort digitale Strategien zu entwerfen und miteinander abzustimmen. Das andere ist eine IT-Konsolidierung zwischen den Ressorts, das heißt: Immer mehr Ressorts sollen die gleichen Anwendungen bekommen, damit die Systeme besser miteinander kommunizieren. Das Problem ist ja: Mein Meldezettel liegt da, mein Geburtenbescheid liegt dort. Jetzt geht es darum, mit einem Klick alles miteinander zu verbinden. Viele Dinge funktionieren aber bereits digital, meine Aufgabe ist es, dies den Menschen begreiflich zu machen.

Können Sie Beispiele nennen?

Letztens bin ich draufgekommen, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem Klick und ohne neue Registrierung verschiedene Dinge wie Finanzonline und Daten aus der Sozialversicherung abzurufen. Ich wusste auch nicht, dass man den Strafregisterauszug online machen kann. Unser Ziel ist nun, mit der Einführung der digitalen Identität, ID-Austria, alle Ausweise, die ich aktuell in der Geldbörse habe, aufs Handy zu bekommen.

Also weg mit den Plastikkarten?

Ja, weg mit den Plastikkarten. Wir beginnen noch dieses Jahr mit dem digitalen Führerschein, danach kommt gleich die digitale Zulassung.

Wenn sogar Sie nicht alle bereits bestehenden digitalen Anwendungen kennen, wie soll die Digitalisierung dann bei der Bürgerin und beim Bürger ankommen?

Das Wort Digitalisierung ist ein schweres. Mir geht es darum, den Menschen den Nutzen von Digitalisierung aufzuzeigen. Es befindet sich alles auf dem Handy. Wenn ich in eine Verkehrskontrolle komme, habe ich alles in einer App parat und kann es der Polizei zeigen. Auf der App wird man auch gewarnt, bevor etwa der Reisepass abläuft. Es geht um den einfachen Nutzen.

Wirtschaftsredakteur Bernd Vasari und Staatssekretär Florian Tursky. - © Christoph Liebentritt

Werden sämtliche Behördengänge digital?

Einige Behördenwege wird man auch in Zukunft persönlich erledigen können und müssen. Es wird etwa nie Sinn machen, den Waffenpass nur auf digitalem Weg zu beantragen, auch die standesamtliche Hochzeit will man vielleicht nicht digital machen, auch wenn wir die Anmeldung zur Eheschließung ab diesem Jahr digitalisieren.

Es gibt drei digitale Generationen: die PC-, Laptop- und die Smartphone-Generation. Wie wollen Sie alle drei unter einen Hut kriegen?

Es sind sogar mehr Generationen, es gibt die Generation 85 plus, denen wir nur mehr schwer die Vorteile der Digitalisierung nahebringen können. Für viele Menschen hat das verschriftlichte Wort einen unglaublichen Wahrheitscharakter. Wir werden daher noch zirka zehn Jahre die digitalen Behördengänge auch analog anbieten müssen.

Schülerinnen und Schüler der heimischen Unterstufen werden nun mit Laptops ausgestattet. Sollten sie nicht bereits auf Tablets arbeiten?

Ich bin selbst noch in der Schule mit einem Klassen-PC aufgewachsen und es gab einen EDV-Raum mit stationären PCs. Es wird da und dort sicher noch Overhead-Projektoren geben, aber es geht jetzt darum, dass die Schulen mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden. Das Ziel heißt Mobile first. Denn die Realität spielt sich am Smartphone ab, dieses Endgerät wurde zu einem Grundbedürfnis und deswegen fokussieren wir uns darauf.

Die Schulen werden aber nicht mit Tablets ausgestattet . . .

Unser Fokus in der Ausstattung liegt auf mobilen Endgeräten, damit meine ich Tablets. Schulen auf lange Sicht mit Laptops auszustatten, ist nicht zielführend. Die Arbeitswelt hat sich komplett verändert, darauf müssen wir die Schülerinnen und Schüler vorbereiten. Ich werde nun auch meinen Schreibtisch weggeben und auf Shared Office umstellen. Natürlich setze ich mich auch hin, wenn ich etwas konzipiere. Das geht aber auch wunderbar am Tablet.

Gleichzeitig tut sich Österreich schwer mit der Digitalisierung. In vielen Geschäften ist es nicht möglich, bargeldlos zu zahlen. Warum ist das so?

Das kontaktlose Zahlen ist fast gebührenfrei. Ich bin prinzipiell eher ein bargeldloser Mensch, die Bereitschaft, auch kleine Beträgen so zu bezahlen, ist seit der Corona-Pandemie viel höher geworden. In Asien und den USA hat sich das schon komplett durchgesetzt. Zwei Gründe dafür: Die Buchhaltung ist einfacher, zudem ist weniger Betrug möglich.

In Estland ist das Vertrauen in digitale Lösung sehr hoch, im Gegensatz zu Österreich. Wie wollen Sie das nötige Vertrauen herstellen?

Das Vertrauen wächst mit der Anwendung mit. Wie hoch war denn die Skepsis zu Beginn des E-Bankings? Heute benützt es fast jeder. E-Banking genießt extrem hohes Vertrauen.

Zuletzt gab es einen Hackerangriff auf das Land Kärnten. Kann so etwas verhindert werden?

Es handelt sich dabei um einen Kriminalfall, das ist mir wichtig zu betonen. Mit kriminellen Angreifern. So etwas hat es vor dem digitalen Zeitalter gegeben, so etwas wird es auch im digitalen Zeitalter immer geben.

Also so wie Banküberfälle früher, die man auch nicht immer verhindern konnte?

Genau.

Wie gut ist Österreich aufgestellt, um solche Angriffe abzuwehren?

Österreich ist sehr gut aufgestellt, was Cybersecurity betrifft. Wir müssen aber auch die Menschen immer mehr sensibilisieren für den Umgang. Ein höheres Bewusstsein für Phishing Mails ist notwendig. Jeder kennt die Mails, wo jemand viel Geld verspricht, wenn man ihm die Kontodaten schickt. Mein Rat dazu: Bitte nicht aufmachen. Auch die Passwort-Sicherheit ist wichtig. Bitte gut verschlüsseln, es gibt Passwort-Manager, die helfen. Es sind die ganz banalen Dinge, die einen guten Schutz bieten: Aufpassen und Hausverstand benutzen.