Am Dienstag treffen sich in Luxemburg die EU-Umweltminister, um sich über das von der EU-Kommission vorgeschlagene Zulassungsverbot von Privatautos und leichten Nutzfahrzeugen mit Diesel- oder Benzinantrieb ab 2035 zu beraten. Als Teil des EU-Klimapakets "Fit for 55" galt das Verbrenner-Aus bislang als wichtiger Schritt in eine bessere europäische Klima-Zukunft. Doch dann kamen Krieg, Inflation und hohe Energiepreise, und nun hat sich die Stimmung in Europa geändert.

Einige EU-Länder formulieren inzwischen offen ihren Widerstand gegen das Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor. Italien etwa schlug eine Verschiebung um fünf Jahre auf 2040 vor – und erhielt dabei eigenen Angaben zufolge Unterstützung von Bulgarien, Portugal, Rumänien und der Slowakei. Im Automobil-Land Deutschland herrscht Uneinigkeit um die eigene Position. So kündigte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zwar an, für das geplante Ende des Verbrennungsmotors 2035 stimmen zu wollen. Daraufhin widersprach ihr allerdings der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) öffentlich.

Technologie-Offenheit

In Österreich positionierten sich Industriellenvereinigung (IV), Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer zuletzt gegen ein Verbot von Pkw-Verbrennungsmotoren ab 2035. Ein Stopp würde die "wirtschaftspolitische Bedeutung dieser Technologie für die heimischen Zulieferbetriebe" verkennen. Die drei Interessensverbände forderten per Aussendung mehr "Technologieoffenheit". Sie meinen, "der volkswirtschaftliche als auch der klimapolitische Nutzen einer solchen Entwicklung darf bezweifelt werden". Darüber hinaus müsse ein Verbot der Verbrennungsmotoren auch mit einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur für Alternativen einhergehen, erklärte man. "Lediglich ein Verbot auszusprechen wird nicht ausreichen", meinte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer.

Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, betont in diesem Zusammenhang wiederum die Rolle der Bauern als Treibstofflieferanten: "Der klimafreundliche Betrieb des Motors mit biogenen oder synthetischen Kraftstoffen ist eine gute Option", erklärte er. Laut Versorgungsbilanz der Statistik Austria wird in Österreich fast ein Drittel der Getreideernte energetisch oder stofflich genutzt, landet also etwa als Treibstoff-Beimischung in den Tanks von Autos und Lkw, was Umweltschützer kritisieren.

Die Regierungslinie zum Verbrenner-Aus und mögliche Alternativen ist in der Alpenrepublik unklar. Während die Grüne Umweltministerin Leonore Gewessler für ein Verbot ab 2035 eintritt, spricht man sich von ÖVP-Seite für Technolgie-Offenheit aus und verweist auf alternative Kraftstoffe sowie Wasserstoff.

Befürworter der Verbrennermotoren argumentieren bereits seit längerem, dass Benzin- und Dieselmotoren in Zukunft durch synthetisch erzeugte Treibstoffe, sogenannte E-Fuels, klimaschonend betrieben werden könnten.

Als E-Fuels werden Treibstoffe wie Benzin, Diesel oder Kerosin bezeichnet, die nicht aus fossilem Erdöl, sondern aus Strom gewonnen werden. E-Fuels sind Elektro-Kraftstoffe, deren Herstellung allerdings sehr stromintensiv ist: Um einen Liter E-Fuel herzustellen, sind immerhin 16 bis 27 Kilowattstunden Strom nötig.

Planungssicherheit

Angesichts der unterschiedlichen Positionen erwartete man sich im Vorfeld des Umweltminister-Treffens keine rasche Einigung. Diese ist jedoch dringend nötig, hat die Industrie doch lange Vorlaufzeiten und braucht "Planungssicherheit", wie zuletzt auch Umweltministerin Gewessler betonte.

Die Autobauer selbst sehen kein Problem für einen Ausstieg bis 2035. Audi-Chef Markus Duesmann erklärte gegenüber der "Wirtschaftswoche": "Unser Plan für den Ausstieg aus der Verbrennertechnologie steht." Audi werde ab 2026 ausschließlich rein elektrische Modelle auf den Markt bringen. Von der Politik forderte der Audi-Chef regulative Vorkehrungen. Die Ladeinfrastruktur müsse "viel schneller" ausgebaut und eine ausreichende Versorgung mit Batteriezellen sichergestellt werden.

Auch in Österreich sind die Weichen der Autobauer längst gestellt. So sollen etwa im BMW-Werk in Steyr bis 2025 600.000 E-Motoren jährlich vom Band rollen. Die BMW-Gruppe investiert bis 2030 eine Milliarde Euro in den Standort, wo auch ein neuer E-Motor entwickelt werden soll. Bis 2030 soll etwa die Hälfte der 4.400 Beschäftigten im Bereich E-Mobilität tätig sein, von den rund 700 Entwicklern sogar 90 Prozent. (apa/mojo)