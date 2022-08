Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis (Ebit) rutschte im Jahresabstand um 12 Prozent auf 91 Millionen Euro ab. Der Nettogewinn sank von 84,2 auf 54,8 Millionen Euro. Wie der teilstaatliche Wiener Konzern am Donnerstag weiter mitteilte, schrumpfte auch der Umsatz - um 4 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro.

Zum Ausblick hieß es, dass für das Gesamtjahr 2022 ein Umsatz angepeilt sei, der dem Vorjahreswert (2,52 Milliarden Euro) möglichst nahe kommen solle. Das Ebit wird weiterhin auf einem zwischen den Jahren 2020 (161 Millionen Euro) und 2021 (205 Millionen Euro) liegenden Niveau gesehen.

Auf die steigenden Kosten im Energiesektor reagiert die Post mit höheren Portopreisen. Der Brief S verteuert sich von 0,85 auf 1 Euro, der Brief M von 1,35 auf 1,40, das Päckchen S von 2,75 auf 3 Euro und das Päckchen M von 4,30 auf 4,50 Euro (gültig mit 1. Oktober).

Der Personalaufwand belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 571,8 Millionen Euro, das entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent. In den ersten sechs beschäftigte der ATX-Konzern durchschnittlich 27.144 Vollzeitkräfte (minus 1,3 Prozent).

Schwieriges Marktumfeld

In einer Aussendung verwies die Post auf ein schwieriges Marktumfeld, das durch Inflation und Unsicherheiten am Energiemarkt geprägt sei. Das Paketvolumen liege leicht hinter den starken Mengen des Vorjahres. In Österreich habe es bei den Packerln einen Erlösrückgang um fünf Prozent gegeben, bei der türkischen Tochter Aras Cargo lag der Rückgang bei 20 Prozent, in Ost- und Südosteuropa bei 10 Prozent.

Die Brief- und Werbepost gab konzernweit um 1,4 Prozent nach. Das Geschäftsfeld Filiale & Bank verzeichnete hingegen ein Umsatzplus von 49,3 Prozent.

"Das erste Halbjahr 2022 war für die Österreichische Post von sehr herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. (...) Dieser Hintergrund und auch die Tatsache, dass in den Vergleichsquartalen des Vorjahres außergewöhnlich hohe Paketströme zu verzeichnen waren, machten den Start ins Jahr 2022 schwierig. (...) Es ist zu erwarten, dass die schwierigen Rahmenbedingungen auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten werden", so der Konzern. (apa)