Der Energieversorger Wien Energie hat nach eigenen Angaben wegen des nicht mehr funktionierenden Strommarkts einen Finanzierungsbedarf von sechs bis zehn Milliarden Euro, um an den Börsen Strom für die Zukunft zu kaufen. Für Dienstag sind Verhandlungen auf politischer Ebene angesetzt, Wien spricht sich für einen bundesweiten Schutzschirm aus. In der Schweiz oder in Deutschland würde es derartige Modelle bereits geben.

Ex-E-Control-Vorstand Walter Boltz: Unternehmen hätte darauf achten müssen, dass dass sein maximales Risiko so groß ist, dass es sich noch "verünftig managen" lässt. - © apa / Herbert Pfarrhofer

Der Energiemarktexperte Walter Boltz, ehemaliger Chef der Strommarktregulierungsbehörde E-Control und derzeit mit einem Beratungsmandat für das Energieministerium betraut, stellte am Dienstag im "Ö1-Morgenjournal" das Risikoverhalten der Wien Energie zur Diskussion. "Normal waren diese Geschäfte nicht, sonst müssten ja jetzt reihenweise Elektrizitäts- und Gasunternehmen in Europa den Bach hinunter gehen, wenn diese Entwicklung, so wie dargestellt, aufgrund der Marktgegebenheiten unvermeidlich sind", sagte Boltz, und: "Ich denke schon, dass die Wiener ein Risiko in Kauf genommen haben in der Hoffnung auf finanzielle Vorteile für ihre Kunden, das für die Unternehmensgröße nicht proportional war und ist."

Konkret hätte das Unternehmen darauf achten müssen, sein Risiko maximal so groß halten, dass es sich noch "verünftig managen" ließe, zumal die Entwicklungen auf dem Markt "zwar ungewöhnlich sind, aber nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, damit konnte kein Mensch rechnen. Wenn das in einer Summe von Verpflichtungen zur Leistung von Sicherheiten in Höhe von bis zu sechs Milliarden resultiert, dann war die Summe der Geschäfte zu groß", sagte Boltz.

Dennoch geht der Energieexperte davon aus, dass es sich nur um Sicherheitsleistungen handeln werde, zumal das Geld wieder eingenommen werde, wenn die Wiener den Strom, "den sie in der Zukunft bereits verkauft haben, auch wirklich liefern. Aber das Restrisiko ist nicht abschätzbar."

Die Wien Energie und deren Mutter Wiener Stadtwerke könne laut Angaben des Finanzministeriums von Magnus Brunner laut einem Schreiben der Stadt Wien ans Ministerium zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen die aktuell erforderliche Summe von 1,75 Milliarden Euro mit Unterstützung der Stadt noch aufbringen. Die finanziellen Spielräume seien aber erschöpft - auch wenn die Unternehmen laut eigenen Angaben gesund sind. (apa, est)