Teuerung hat sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch hervor. Ausschlaggebend seien demnach die Treibstoffpreise, die die Inflation zwar weiterhin anfachen, gegenüber dem Juli aber deutlich gesunken seien.

"Weitere Preisschübe sehen wir bei Haushaltsenergie, Nahrungsmitteln und in der Gastronomie", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas laut Aussendung. Das Preisniveau sei gegenüber Juli voraussichtlich um 0,2 Prozent gesunken. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der Inflationsraten EU-weit vergleichbar macht, erreichte im August +9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Auch in Frankreich abgeschwächt

Auch in Frankreich hat sich im August die Inflation abgeschwächt. Die für den europäischen Vergleich berechnete Rate (HVPI) lag bei 6,5 Prozent und damit niedriger als im Juli mit plus 6,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 6,7 Prozent erwartet.

In Deutschland hatte die Inflation mit 8,8 Prozent (HVPI) im August den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht. Die Verbraucherpreisdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Euro-Zone fließen in die Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum ein, die demnächst veröffentlicht werden. (apa)