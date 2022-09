Der Winter werde nicht anders sein als andere Winter, sagen Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) vorausgesetzt: "Wir helfen zusammen." 11 Prozent des derzeitigen Gas-Verbrauchs sollen in den Haushalten eingespart werden, rechnen die beiden Minister vor: Mit kleinen Verhaltensänderungen, einfachen Handgriffen, ohne großes Geld in die Hand zu nehmen.

Begleitet wird das Vorhaben von einer Energiesparkampagne der Bundesregierung, die von Gewessler und Kocher präsentiert wurde. "Jeder Prozentpunkt, den wir einsparen, senkt auch den Strompreis", sagt Kocher. Ein Überblick in Fragen und Antworten:

Heizen: Kühlere Räume, dichte Fenster, Stoßlüften

Barfuß und kurzärmelig an Wintertagen in der Wohnung sollte der Vergangenheit angehören. Sechs Prozent des Energieverbrauchs können eingespart werden mit dem Senken der Raumtemperatur um 1 Grad. Wer die Heizung um 2 Grad absenkt, spart 12 Prozent. Geraten wird auch die Abdichtung der Fenster etwa durch Dichtungsbänder aus dem Baumarkt. Der Wärmeverlust werde damit um 20 bis 25 Prozent reduziert. Verhindert werden sollte auch durchgängig gekippte Fenster. Energieeffizienter sei es mehrmals am Tag alle Fenster zu öffnen, anstatt durchgehend zu kippen.

Warmwasser: Mehr kaltes Wasser, kürzer Duschen

Fünf Minuten dauert im Durchschnitt die Duschzeit in Österreich. 36 Liter Warmwasser werden dabei verbraucht. 20 Prozent der Energie spart, wer sich eine Minute weniger abbraust. Beim Händewaschen könnte mehr kaltes Wasser verwendet werden.

Stromverbrauch: Kein Standby, Gefrierschrank abtauen

Eine Eisschicht von fünf Millimeter erhöht den Stromverbrauch um 30 Prozent. Der Gefrierschrank sollte daher abgetaut werden, sobald sich eine Eisschicht bildet. Zum Tiefkühlen würden zudem minus 18 Grad reichen. Der Stromverbrauch könne auch reduziert werden, wenn IT- und Unterhaltungselektronik komplett ausgesteckt werden. Das reduziert den Stromverbrauch um 10 Prozent. Zudem sollten Geschirrspüler und Waschmaschinen im Ecoprogramm genutzt werden. Die Waschzeit dauert zwar länger, doch auch hier werde Strom gespart. Empfohlen werden LED-Lampen statt Glüh- und Halogenbirnen. Über die gesamte Lebensdauer werden 90 Prozent Strom gespart.

Mobilität: Langsamer mit dem Auto fahren

Niedertourig und vorausschauend fahren, den Motor bei Stopp abstellen, langsamer Fahren. So könnten bis zu 15 Prozent des Spritverbrauchs gespart werden.

(Der Artikel wird laufend aktualisiert)