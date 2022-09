Der österreichische Manager und ehemalige Kurzzeit-Vizekanzler in der Bundesregierung Kurz I, Hartwig Löger, soll mit 1. Juli 2023 zum Vorstandsvorsitzenden der Vienna Insurance Group bestellt werden. Das hat der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Löger wird nun dem Aufsichtsrat vorgeschlagen. Des Weiteren soll Vorstandsmitglied Peter Höfinger zu seinem Stellvertreter bestellt werden. Der Aufsichtsrat wird den diesbezüglichen Vorschlag in seiner nächsten Sitzung am 29. November behandeln, hieß es in einer Mitteilung der Vienna Insurance Group. (red)