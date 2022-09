Ein norwegisches Konsortium aus vier Unternehmen hat in einem Brief Interesse an einer Beteiligung an der Öl- und Gasförderung der OMV geäußert. Dies berichtet das Wiener Wirtschaftsmagazin "trend".

Der Brief sei eher allgemein gehalten gewesen und die OMV habe ebenso allgemein geantwortet und dabei darauf hingewiesen, dass es bis zum Abschluss der aktuellen Portfolioanalyse ohnehin keine solche Gespräche geben könne, sagte ein OMV-Sprecher zur Austria Presse Agentur.

Es gebe "immer wieder" Interessenbekundungen, Geschäftssparten der OMV zu kaufen - oder auch der OMV etwas zu verkaufen beziehungsweise mit ihr zusammenzuarbeiten, so der Sprecher weiter. Auch der "trend" schreibt noch von einer US-Firma, die Interesse bekundet habe.

Darüber hinaus berichtet das Magazin, dass OMV-Öl- und Gasvorstand Johann Pleininger, dessen bis August 2023 laufender Vertrag nicht mehr verlängert wurde, "einer Treiber des Projektes" sei. Die Kontaktaufnahme aus Norwegen sei über ihn erfolgt. (apa)