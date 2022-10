Niederösterreich hat am Dienstag fünf Maßnahmen für mehr Energieunabhängigkeit präsentiert. In den weiteren Ausbau von Windkraft und Photovoltaik fließen 5,6 Milliarden Euro. Außerdem kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz Investitionen in Kleinwasserkraftwerke, Biomasse und Leitungskapazitäten an.

Global 2000, Fridays For Future und die Plattform "KlimaNÖtral" begrüßten die Pläne zwar, forderten aber wie die Neos weitere Maßnahmen, etwa einen verbindlichen Ausstiegsplan aus Öl- und Gasheizungen. Fridays For Future bezeichnete die Ziele in einer Aussendung als "deutlich zu niedrig". Niederösterreich tue damit nur, "was es nach den Bundeszielen für das Erneuerbaren Ausbau Gesetz ohnehin tun muss, schöpft seine Möglichkeiten aber bei weitem nicht aus".

Konkret sollen die Kapazitäten bei der Windenergie bis 2030 verdoppelt und bis 2035 verdreifacht werden. "Wir werden bestehende Anlagen modernisieren und auch 250 neue Windräder bauen", so Mikl-Leitner. Geplant sind laut ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) Abrundungen und Arrondierungen der bestehenden Zonen, um Platz für mindestens 100 zusätzliche Windräder bei bestehenden Windparks zu schaffen. Es soll aber auch neue Flächen für rund 150 weitere Windräder geben, und bestehende Anlagen sollen durch neue, effizientere ersetzt werden. 2,6 Milliarden Euro werden in diesem Bereich investiert.

Die Photovoltaik soll bis 2025 um ganze 350 Prozent gesteigert werden, das bedeutet der Landeshauptfrau zufolge rund 130.000 zusätzliche Anlagen in Niederösterreich. Das bisherige Ziel bei der Sonnenkraft wurde von 2.000 auf 3.000 Gigawattstunden erhöht. Die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen im Bundesland ist seit dem Vorjahr um 22 Prozent auf 70.000 gestiegen. In den Ausbau des Sonnenstroms werden 3 Milliarden Euro investiert.

Effizienzsteigerung bei Wasserkraft, mehr Biomasse

Bei der Wasserkraft sieht Pernkopf Potenzial durch Effizienzsteigerungen. Die bestehenden 813 Biomasse-Anlagen sollen bis 2030 auf 1.000 Heizwerke aufgestockt werden, für heuer sind zehn neue geplant. Aktuell "ersparen sie uns pro Jahr 20.000 Tanklastzüge an Heizöl", so Pernkopf. "Wir wollen auch weiterhin in die Leitungskapazität und somit in die Netzsicherheit investieren", hielt Mikl-Leitner zudem fest. Insgesamt sollen zu den derzeit 92 Umspannwerken der EVN 40 weitere dazukommen. Das Thema Energiewende ist laut Pernkopf "vom Umwelt- auch zu einem Sicherheitsthema geworden".(apa)