Finanzminister Magnus Brunner will eine Lockerung der erst im Sommer verschärften Kriterien für die Vergabe von Immobilienkrediten prüfen lassen. In einem am Freitag veröffentlichten Brief des ÖVP-Politikers an den Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) heißt es, es sollte geprüft werden, ob die Verordnung in ihrer derzeitigen Form noch zeitgemäß sei und ob es Verbesserungsmöglichkeiten gebe.

Der konservative Politiker begründete dies damit, dass es seit dem Beschluss der Verordnung zu einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gekommen sei. Die Zinsen an den Kapitalmärkten seien gestiegen und der ökonomische Ausblick habe sich eingetrübt. Es stelle sich verstärkt die Frage der Bedienbarkeit der Kredite. "Aufgrund der verschärften Bedingungen für die Kreditvergabe tritt zunehmend die Situation ein, dass die Menschen in unserem Land aufgrund der erlassenen Verordnung nicht mehr in der Lage sind, Zugang zu Krediten zu erlangen", wird Brunner in dem Brief zitiert.

Im Sommer hatte die FMA die bisher nur empfohlenen Kriterien bei der Neuvergabe von Krediten rechtsverbindlich gemacht. Für den Kauf einer Immobilie müssen nun 20 Prozent des Kaufpreises in Form von Eigenkapital nachgewiesen werden. Zudem darf die monatliche Kreditrate höchstens 40 Prozent des monatlichen verfügbaren Nettohaushaltseinkommens ausmachen und die Laufzeit der Finanzierung 35 Jahre nicht übersteigen. (reuters)