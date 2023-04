Ob weiß, ob grün oder lila - die Spargelzeit läuft an. Die heimische Landwirtschaft erwartet für die heurige Saison eine ertragreiche Spargelernte. In Anbetracht größerer Anbauflächen erwarten die Bäuerinnen und Bäuern sogar einen höheren Ertrag. Doch das Stangengemüse lässt wegen den zuletzt kühlen Temperaturen auf sich warten. "Die Ernte läuft heuer sehr zaghaft an", berichtet der Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger.

Sorge bereite ihm die diesjährige Marktsituation aufgrund der witterungsbedingten verzögerten Ernte. Dies führe dazu dass so manche Supermarktkette die Nachfrage durch billigere Produzenten aus dem Ausland bedienen werde. "Da wird schon extremer Preisdruck gegenüber unseren Produzenten ausgeübt." so Moosbrugger. Spitzenreiter beim Spargelanbau sind hierbei Deutschland (22.000 h), Spanien (13.500 h) und Italien (7.500 h). (apa)