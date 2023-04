Es ist das erste Element im Periodensystem, auf dem große Hoffnungen in puncto Energiewende ruhen. Eingesetzt werden soll Wasserstoff laut dem dazugehörigen Strategiepapier des Klimaschutzministeriums österreichweit primär dort, wo fossiles Gas nicht anders ersetzbar ist. Also vor allem in der chemischen Industrie, der Stahlindustrie, dem Flugverkehr oder dem Schiffsverkehr. Zudem wird ihm in Fragen der Energiespeicherung großes Potenzial nachgesagt.

Da Wasserstoff ein zentrales Element der Energiewende ist, luden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitagnachmittag zum "Wasserstoff-Gipfel" in das Bundeskanzleramt. Der Einladung folgten Verbund-Chef Michael Strugl sowie zahlreiche Wissenschafter und Industrievertreter. Vor Beginn wiederholte Nehammer sein Credo eines technologieoffenen Zugangs in Klimafragen. Es gehe darum, wie man eine klimaneutrale Industrie "auf den Boden bringt".

"Puzzlesteine zusammensetzen"

Derzeit gebe es keine großen Kapazitäten für kostengünstigen Wasserstoff, aber es gehe darum, "wie bei einem Puzzle die Puzzlesteine zusammenzusetzen", sagte Nehammer vor Journalisten. "Die Dampfmaschine hat niemand verboten, sie wurde ersetzt", so der Bundeskanzler. Und genau so werde es in der Frage der fossilen Energie sein. Niemand könne heute sagen, wie hoch die Wasserstoffkapazitäten in 15 Jahren sind, das würde der Markt entscheiden.

Verbund-Chef Strugl betonte, dass es ein Zusammenspiel von Abnehmerseite, Infrastrukturanbietern und den Energieunternehmen geben müsse. "Es braucht eine Koordination im Hochlauf", meinte er. Man müsse nun schon "die Weichen stellen". Unterstützung kam von der Industrie. "Was heute Erdgas ist, wird morgen Wasserstoff sein", so die Industriellenvereinigung (IV) in einer Aussendung. Neben der Umsetzung der bereits angekündigten nationalen Wasserstoffstrategie brauche es auch Importstrategien und -partnerschaften, um die notwendigen Mengen an Wasserstoff zu sichern und auch nach Österreich transportieren zu können. "Denn die Vorstellung, Österreich könne seinen Energiebedarf autark aus heimischen Quellen decken, ist schlichtweg nicht realistisch", so die IV.

Wasserstoffspeicher in

mehr als 1.000 Metern Tiefe

Erst in dieser Woche ist im oberösterreichischen Gampern ein unterirdischer Wasserstoffspeicher der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Im Bezirk Vöcklabruck speichert die RAG (Renewables and Gas) Austria AG, Österreichs größtes Gasspeicher- und Energiespeicherunternehmen, künftig überschüssig im Sommer produzierten Strom aus Wasser-, Sonnen- und Windkraft. In der am Donnerstag vorgestellten Demonstrationsanlage "Underground Sun Storage" werden 4,2 Gigawattstunden Sommerstrom - das entspricht etwa dem Sonnenstrom-Überschuss von Photovoltaik-Anlagen von 1.000 Einfamilienhäusern - in grünen Wasserstoff umgewandelt, unter Druck in eine frühere Gaslagerstätte in mehr als 1.000 Metern Tiefe geleitet und dort für den Winter gespeichert, wenn die Versorgung mit erneuerbarer Energie aus Wind nicht konstant ist und Sonne und Wasser nicht ausreichen.