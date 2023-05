Christoph Boschan, Vorstandschef der Wiener Börse, sieht in Österreich einen Zulauf zum Kapitalmarkt, fordert von der Politik aber weitere Maßnahmen zur Förderung der Wertpapierkultur. Die mittlerweile höhere Aktionärsquote sei "trotz, nicht wegen des politischen Umfelds" erreicht worden, betonte er am Mittwoch in der Bilanzpressekonferenz. Vor allem vor dem Hintergrund der grünen Transformation und der erforderlichen Kapitalgrundlage steige die Bedeutung von Geldveranlagungen in Wertpapieren.

Nach Angaben der Wiener Börse besitzt hierzulande mittlerweile jede vierte Person Aktien. Ein Fünftel der Bevölkerung plant eine entsprechende Anschaffung.

Es handle sich um eine erfreuliche Entwicklung, so Boschan, der die potenziell hohen Renditen für Sparer bei Streuung und Anlage über einen längeren Zeitraum hervorhob. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen. Gefordert sieht Boschan deshalb die Politik, die Investitionen in Wertpapiere etwa über die Abschaffung der 27,5-prozentigen Kapitalertragsteuer (KESt) bei längerer Behaltefrist attraktivieren könnte und sollte.

Transformation braucht viel Geld

In eine ähnliche Kerbe schlug der Aufsichtsratspräsident der Wiener Börse, Heimo Scheuch. Aktien zu kaufen und zu halten, sei in der "Mitte der Bevölkerung angekommen", was wichtig für die Standortsicherung und die Bewältigung der Klimaveränderungen sei. In der grünen Transformation ortet Scheuch, der auch CEO des österreichischen Baustoffriesen Wienerberger ist, "den größten Wandel in der neueren Geschichte". Für die Bewältigung des Umbruchs brauche es viel Geld, was der Politik einen Ansporn geben müsse, den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern.

Das vergangene Jahr bezeichnete Boschan aus Sicht der Börse als erfolgreich. 2022 legte der Aktienumsatz der Gruppe um 2,4 Prozent auf 87 Milliarden Euro zu. Der Umsatz der Börsengruppe stieg um 0,9 Prozent auf 80 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn (EGT) blieb mit 47,30 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres (47,58 Millionen Euro).

Um diese Erfolge abzusichern und den Wiener Börsenplatz weiter zu stärken, würden weitere Initiativen ins Auge gefasst, so der Manager. Derzeit arbeitet die Börse etwa an dem digitalen Tool "FirstPlace", das Privatanlegern eine direkte Zeichnung bei Neuemissionen im Online-Banking bieten soll. Als Partnerbanken haben sich bisher unter anderem die Raiffeisen-Gruppe, die Erste Bank, die Oberbank und die Wiener Privatbank angekündigt. Einen konkreten Termin für die Einführung des Tools gab Boschan nicht bekannt.

Warten auf Börsengänge

Mehr Bewegung erwartet sich Boschan in naher Zukunft bei Börsengängen. Neben dem zuletzt erfolgten Zugang der Austriacard und dem angekündigten Listing der Mastensparte der Telekom Austria gebe es derzeit noch weitere "konkrete Kandidaten", sagte der Börsenchef, ohne jedoch Namen zu nennen.

(apa/red.)