Unter Buh- und "Raus"-Rufen von Aktionären haben Aktivisten den Beginn der OMV-Hauptversammlung am Mittwoch für mehrere Minuten gestört. Sie kritisierten, dass die OMV im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden Euro Gewinn einsackte, während viele Menschen kaum mehr ihre Strom- und Gasrechnungen bezahlen können, und forderten den Ausstieg aus Öl und Gas.

In dem gut gefüllten Saal kam es zu mehreren Protestaktionen. So wurden etwa die Eröffnungsworte des scheidenden Aufsichtsratschefs Mark Garrett mit lautstarken Zwischenrufen unterbrochen. Dabei bezeichneten die Protestierenden die OMV als "Klimakiller", ehe sie des Saals verwiesen wurden.

Die erste Präsenz-Hauptversammlung des teilstaatlichen Konzerns seit der Corona-Pandemie fand in der Messe Wien unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Für einen störungsfreien Ablauf hatte die OMV Sicherheits- und Taschenkontrollen angeordnet. Die Aktivisten schafften es dennoch, Transparente mitzunehmen, auf denen sie die Enteignung des Energiekonzerns forderten.

Vor dem Messegelände fand eine Kundgebung mehrerer Nichtregierungsorganisationen (NGOs) statt. Attac, Jugendrat und "System Change not Climate Change" demonstrierten gegen die Geschäfte der OMV. Greenpeace verteilte als OMV-Infomaterial getarnte Flyer, mit kritischen Fragen, die die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung (HV) stellen sollten. Klebeaktionen der "Letzten Generation" gab es nicht.

IVA: Die "Ölmänner" sind weg

Ihrem Nachhaltigkeitsbericht zufolge stieß die OMV im Vorjahr 10,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) und 20.000 Tonnen Methan aus und zählt damit neben der Voestalpine und der Wien Energie zu Österreichs größten CO 2 -Emittenten. Rechnet man die Treibhausgasemissionen dazu, an denen die OMV indirekt beteiligt ist (etwa beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Autos oder Kerosin in Triebwerken), beliefen sich die Emissionen 2022 auf 132,8 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente.

Auch die Aktionäre nehmen die Strategie der OMV kritisch unter die Lupe. Florian Beckermann, Chef des Interessenverbandes für Anleger (IVA), sieht bei der Transformation allerdings Fortschritte. Die "Ölmänner" Seele und Pleininger seien weg, sagte Beckermann vor der HV.

OMV-Chef Alfred Stern erklärte in der HV, dass sich die Elektrifizierung der Industrie und im Verkehr beschleunige und dies die Nachfrage nach Öl vor allem in der EU und in Industriestaaten dämpfen werde. Die OMV habe den Weg zu einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell begonnen und es gebe kein Zurück mehr. Der Konzern setzt unter anderem auf das Heizen mit Geothermie anstelle von Erdgas.

Stern lobte in seiner Rede die vorgenommenen Weichenstellungen für die bisher größte Transformation des Konzerns. Bis spätestens 2050 will die OMV klimaneutral sein. Wachstumstreiber soll das Chemiegeschäft rund um die Petrochemietochter Borealis sein, während das Öl- und Gasgeschäft sukzessive zurückgefahren werden soll. Den Aktivisten geht der Ausstieg aber nicht schnell genug.

Entlastung für Ex-Chef Seele

Die OMV-Aktionäre stimmten am Mittwoch auch darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding Öbag und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi, Adnoc - reichten dafür aus. 2022 war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Seele war unter anderem vorgeworfen worden, mehrfach gegen die Compliance-Regeln des Konzerns verstoßen und die OMV beim Gasbezug zu sehr an Russland gebunden zu haben. Stern verteidigte Seeles strategische Weichenstellungen. Er sei "kein Fan davon, Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat". Zum damaligen Zeitpunkt seien das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen gewesen, die Seele auch nicht alleine getroffen habe. "Im Nachhinein muss man sagen: Wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt", sagte Stern der Austria Presse Agentur im Vorfeld der HV.

Auch Borealis im Fokus

Bei Redaktionsschluss war das Aktionärstreffen noch im Gang. Fix zu erwarten war aber, dass auch die Chemie-Tochter Borealis ein wichtiges Thema in der Hauptversammlung sein würde. Nach jüngsten Medienberichten gibt es Überlegungen, wonach die OMV ihre erst vor wenigen Jahren erworbene Mehrheit an der Borealis wieder abgeben könnte. Laut Stern, der früher selbst einmal Chef dieses Unternehmens war, soll die Borealis aber für die Wachstumsambitionen der OMV "eine tragende Säule sein". Im Herbst 2020 hatte die OMV zusätzlich 39 Prozent an der Borealis vom Staatskonzern Mubadala von Abu Dhabi erworben und auf 75 Prozent aufgestockt.

Gerüchteweise ist Abu Dhabi an einer Rückabwicklung des Deals interessiert, um die Borealis in einen großen Chemiekonzern zu integrieren. Die OMV würde dann ihre Borealis-Mehrheit aufgeben und der Sitz der Borealis aus Österreich abgezogen, wie befürchtet wird. (apa/reuters/kle)