Kevin Yang

Es war das bisher beste Jahr für die Österreichischen Bundesforste (ÖBf AG). Mit 55,2 Millionen Euro konnte das im Besitz der Republik stehende Unternehmen 2022 sein Ergebnis vor Steuern verdoppeln. Der hohe Holzpreis von 87,90 Euro pro Festmeter und die immense internationale Nachfrage nach Rundholz hielten die Lagerbestände der ÖBf AG gering. Das, was 2022 an Rundholz verfügbar war, ging prompt weiter ins Sägewerk.

Die Folgen des Klimawandels sind aber für die Forstwirtschaft schon jetzt deutlich zu spüren. Die warmen Temperaturen fördern die Verbreitung des Borkenkäfers. Folglich erhöht sich auch der Schadholzanteil kontinuierlich. Während früher der Förster von einem schadhaften Anteil von 30 Prozent ausging, seien heute 50 Prozent keine Seltenheit mehr, heißt es von Branchenkennern. Das Geschäftsfeld Wald und Forst sei extrem volatil. Die ÖBf AG müsse daher ihr Geschäft diversifizieren, erklärte der Vorstand Georg Schöppl am Mittwoch in der jährlichen Pressekonferenz.

Neue Geschäftsfelder

Mit 850.000 Hektar Fläche besitzen die Bundesforste zehn Prozent des Staatsbodens. Seen, Berge oder Wälder - die ÖBf AG gehört zu den größten Liegenschaftsverwaltern der Republik. Seit ihrer Neugründung 1997 investierten die Bundesforste, die sich selbst als Naturunternehmen bezeichnen, auch in anderen Geschäftsbereiche außerhalb des heimischen Waldes. Am vielversprechendsten ist mittlerweile der Geschäftszweig aus Vermietung und Verpachtungen mit 25,1 Millionen Euro (Ebit). Von der Waldhütte in den steirischen Bergen über ein Jagdschloss in den Donau-Auen bis hin zur Garconniere am Wiener Brunnenmarkt, sie alle leisten inzwischen den wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. "Während der Kernbereich Forst und Holz in den letzten Jahren großen Schwankungen ausgesetzt war, hat sich der Bereich Immobilien linear nach oben entwickelt und den Erfolg des Unternehmens abgesichert", erklärt Vorstand Schöppl.

Ihr Browser kann derzeit leider keine SVG-Grafiken darstellen!

Das neueste Standbein der Bundesforste sind aber mittlerweile auch die erneuerbaren Energien. Windradanlagen wie in Petrul oder Kleinwasserkraftwerke in Hallstatt und Kainischtraun konnten wegen der hohen Strompreise ebenfalls deutlich zum Unternehmensgewinn beitragen. "Der Geschäftsbereich Erneuerbare Energie entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Eckpfeiler des Gesamtergebnisses, Tendenz weiter steigend", sagt Schöppl. 300 Millionen Euro sollen bis 2030 in den Ausbau in Immobilien und Erneuerbare-Energieprojekte investiert werden. Ins Kerngeschäft Wald und Forst sollen 100 Millionen Euro fließen, um Wälder nachhaltig zu stabilisieren oder die Borkenkäferplage zu einzudämmen.