Matrei in Osttirol - Es ist schon lange bekannt, dass die Marktgemeinde Matrei mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Überdimensionierte Infrastrukturprojekte wie das Matreier Tauernstadion wurden in den Prüfberichten der Finanzgebarung schon 2012 kritisiert. Mit Antritt des neuen Bürgermeisters Raimund Steiner (Matreier Liste) kam es dann zum Kassensturz der Gemeindefinanzen.

Umgerechnet entfallen 7.761 Euro an Schulden auf jeden der 4.600 Einwohner großen Marktgemeinde. 35,7 Millionen Euro ist der Schuldenberg in Matrei hoch. Davon belasten 8,8 Millionen Euro an offenen Rechnungen, 14,2 Millionen Euro für Kredite und 12,7 Millionen Euro an Haftungen die Gemeindekasse.

110 von 115 Gläubigern stimmten Tilgungsplan zu

Um die Zahlungsunfähigkeit Matreis zu verhindern, wurden am Freitag Tilgungsverhandlungen zwischen der Gemeinde und den Gläubigern in Lienz aufgenommen. Laut Bürgermeister Steiner konnten bereits 110 der 115 Gläubiger von einer vollen zinslosen Abgeltung aller Verbindlichkeiten überzeugt werden. Unter den aktuell noch ausstehenden Gläubigern befänden sich aber einige "Größere", sowie Banken und Kreditinstitute, führte der Bürgermeister aus. Bei diesen sei es zum Teil etwas komplexer. "Bei einigen braucht es zuvor noch die Zustimmung von deren Gremien. Aber in den nächsten 14 Tagen wird auch in dieser Hinsicht voraussichtlich alles erledigt sein", sagte er.

Als größter Gläubiger tritt das Land Tirol mit offenen Forderungen von 3,7 Millionen Euro auf. Einer zinslosen Rückzahlung auf 15 Jahre hat das Land bereits zugestimmt. In den kommenden drei Jahren sollen zudem 6,6 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds aufgewendet werden, um die Matreier Gemeindefinanzen zu stützten. (apa/kev)