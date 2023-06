Es war eine Meldung die durch alle heimischen Tageszeitungen ging: René Benkos Signa-Retail-Gruppe verkauft alle Standorte der Kika/Leiner-Gruppe. Die 2018 von der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe abgekauften Möbelhandelsketten wurden nach nur fünf Jahren an den deutschen Fachmarktunternehmer Frank Albert und dessen Supernova-Gruppe weiterverkauft. Die genaue Verkaufssumme ist unbekannt, laut "Standard" sollen die Möbelhäuser um 400 Millionen Euro veräußert worden sein. Einen Gewinn hatte das Möbelgeschäft für die Signa in den vergangenen fünf Jahren nicht abgeworfen.

Das operative Geschäft wurde nach dem Verkauf mit sofortiger Wirkung an den neuen Geschäftsführer Hermann Wieser übertragen. Der neue Betreiber war zuvor schon im Management der Kika/Leiner-Gruppe tätig und kennt den Möbelfachhandel. In einer Aussendung sprach er vergangene Woche noch von einer tiefgreifenden Restrukturierung des Unternehmens.

Mittwochnachmittag gab der neue Kika/Leiner-Betreiber die Restrukturierungsmaßnahmen nun offiziell bekannt. Von den österreichweit 40 Filialen sollen bis Ende Juli 23 Standorte geschlossen werden. "Wir sind angetreten, um Kika/Leiner zu retten. Und wir retten jetzt, was zu retten ist", so Hermann Wieser in einer Aussendung: "Um das Unternehmen wirtschaftlich überlebensfähig und wettbewerbsfähig zu machen, sind tiefgreifende Einschnitte und ein schneller, konsequenter Cut notwendig".

Künftig nur noch 17 Standorte

Zugesperrt werden laut Unternehmensangaben die Leiner-Standorte in Judenburg, Wels, Linz, Steyr, Amstetten, Vöcklabruck, Villach und Wien-Nord sowie die Kika-Standorte in Lienz, Mistelbach, Liezen, Ried, Feldbach, Leoben, Saalfelden, Horn, Unterwart, St. Johann, Wörgl, Stockerau, Imst, Eisenstadt und Wien-Ottakring.

Der bisherige Geschäftsführer Reinhold Gütebier hatte noch im November 2022 Gerüchte um Standortschließungen dementiert. Laut der neuen Geschäftsführung habe das Unternehmen aufgrund von Management-Fehlern und zu hohen Kosten sich selbst in eine Schieflage gebracht. Der operative Verlust betrage 150 Millionen Euro. Um die laufenden Kosten zu decken, werden bis zu 10 Millionen Euro monatlich benötigt, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Neben der Schließung der 23 Standorte, werden zudem 1.900 Beschäftige der Kika/Leiner-Gruppe zur Kündigung angemeldet. "Bedauerlicherweise sind die Hauptleidtragenden die Mitarbeiter, die am wenigsten dafür können", führte Wieser aus. Zusammen mit den Betriebsräten soll ein Maßnahmenpaket für die betroffenen Beschäftigten zusammengestellt werden. Neu ist der Stellenabbau nicht. Denn schon 2018 mussten im Zuge eines harten Sanierungskurses unter der Signa Retail als Eigentümerin, 1.100 Mitarbeiter Kika/Leiner verlassen. n (apa/kev)