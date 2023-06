Gute Geschäfte haben der Voestalpine im Wirtschaftsjahr 2022/23 (per Ende März) zu einer weiteren Rekordbilanz, der zweiten in Folge, verholfen. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis erklommen neue Höchstwerte. Wie der Linzer Stahltechnologiekonzern am Mittwoch mitteilte, legten seine Erlöse im Vorjahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf 18,2 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut 11 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.

Netto hingegen verdiente der oberösterreichische Industrie-Riese (51.200 Beschäftigte) mit 1,2 Milliarden Euro um 11,4 Prozent weniger. Der Grund: Der Vergleichswert des Geschäftsjahres 2021/22 war durch ein positives Bewertungsergebnis aus dem Verkauf des Roheisenwerks in Texas in Höhe von 257 Millionen Euro aufgefettet.

Trotz des geringeren Nettogewinns soll die Dividende angehoben werden – um 25 Prozent. Geplant sind 1,50 Euro je Aktie.

Für das laufende Geschäftsjahr sind die Gewinnerwartungen gedämpft. Mit Blick auf eine sich abzeichnende schwächere globale Konjunktur rechnet Konzernchef Herbert Eibensteiner für 2023/24 mit einem deutlichen Rückgang des Ebitda von 2,5 Milliarden auf 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. "Unter der Prämisse keiner massiven wirtschaftlichen Verwerfung, ausgelöst von der Zinspolitik der Zentralbanken, sowie der Annahme keiner weiteren Eskalationsszenarien aus dem Ukraine-Krieg oder zusätzlicher geopolitischer Spannungen", umriss der Manager die äußerst unsichere Lage insgesamt.

Entspannung bei den Energiekosten

Rückblickend betrachtet hatte der heimische Traditionskonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr "mehrere große Herausforderungen" zu bewältigen, wie Eibensteiner in der Bilanzpressekonferenz mit Hinweis auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, hohe Energiepreise, stockende Logistikketten, Erhöhung der Zinsen, hohe Inflation und Engpässe bei Fachkräften betonte.

Allein die Energiekosten hätten sich gegenüber dem Jahr davor von 860 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro erhöht, sagte Finanzvorstand Robert Ottel. Ein weiteres Jahr zuvor (2020/21) hatten sie erst 416 Millionen Euro betragen. Doch hier ist Entspannung in Sicht: "Was wir sehen, ist dass die Energiekosten zurückgehen, das heißt, wir sind bereits am Weg zurück in Richtung Werte von 2021/22", sagte Ottl. Laut Eibensteiner ist es "gelungen, die Rohstoffpreise und Energiekosten am Markt umsetzen zu können", also an die Kunden weiterzugeben.

"Wir haben doch über weite Bereiche eine stabile Nachfrage nach Voestalpine-Produkten gesehen - und das in einem volatilen Umfeld", betonte der CEO. Besonders gut lief es demnach im Energiebereich - der Konzern fertigt Rohre für die Öl- und Gasindustrie - sowie bei den Bahninfrastruktursystemen (Schienen, Weichen). Demgegenüber ist die europäische Autoindustrie laut Eibensteiner "nach wie vor von Lieferkettenproblemen betroffen". In Europa habe die hohe Inflation die Stimmung gedämpft - mit einer rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022.

Neues Edelstahlwerk teurer als gedacht

Das neue Edelstahlwerk am steirischen Voestalpine-Standort Kapfenberg wird merklich teurer als ursprünglich gedacht. Es komme zu einer möglichen Kostenüberschreitung von "bis zu 30 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Investitionsplan von 350 Millionen Euro". Um einen schnellstmöglichen Hochlauf der Produktion nach den bereits berichteten Verzögerungen sicherstellen zu können, hätten unter anderem die Eigenleistungen des Unternehmens Voestalpine Böhler Edelstahl massiv erhöht werden müssen.

Vier Jahre nach dem Spatenstich sei die Bauphase im Geschäftsjahr 2022/23 erfolgreich abgeschlossen und der Testbetrieb in Form der Heißinbetriebnahme gegen Ende hin gestartet worden. Die Vollinbetriebnahme des "größten Investitionsvorhabens des Konzerns in den letzten Jahren" erfolge schrittweise im laufenden Geschäftsjahr 2023/24. Im Vollbetrieb werde das Werk jährlich rund 205.000 Tonnen Spezialstähle für die internationale Luftfahrt-, Öl- und Gas- sowie Automobil- und Werkzeugbauindustrie herstellen.

Rege Investitionstätigkeit

Insgesamt investierte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr den Angaben zufolge 922 Millionen Euro und damit um 30 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Fokus lag auf der "technischen Optimierung der bestehenden Anlagen und Ersatzinvestitionen".

Mit der Genehmigung der Investition von 1,5 Milliarden Euro für "Greentec Steel" (grünen Stahl) durch den Aufsichtsrat im heurigen März sei "ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des Konzerns" gesetzt worden. Geplant sei, dass die Entscheidung für Anlagen und Lieferanten noch 2023 getroffen werde, der Bau 2024 starte und die Inbetriebnahme der beiden Elektrolichtbogenöfen 2027 erfolge. Diese sollen je einen Hochofen in Linz und Donawitz ersetzen. Im Konzern könnten damit ab 2027 "bis zu 30 Prozent" oder 4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden - das seien "fast 5 Prozent der CO2-Emissionen Österreichs".

Offene Förderfragen

Wichtige Voraussetzung dieser nächsten großen Etappe sei die Klärung noch offener Förderfragen. "Wir werden uns im Juni um die Gelder bewerben", berichtete Eibensteiner. Bis Oktober oder November soll die Antwort kommen. Die Voestalpine erhoffe sich eine Summe "im hohen zweistelligen Millionenbereich", also unter 100 Millionen Euro, aus dem österreichischen Transformationsfonds. Auf EU-Ebene ist der Konzern betreffend Förderungen abgeblitzt: "Wir haben uns bereits in der EU beworben - dort sind wir nicht zum Zug gekommen", so der Konzernchef.

Ab 2030 plant die Voestalpine eine weitere Ablöse von je einem Hochofen in Linz und Donawitz (Steiermark). Um das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen, forsche der Konzern bereits an mehreren neuen Verfahren und investiere in "Pilotprojekte, die neue Wege in der Stahlerzeugung ermöglichen werden". Im abgelaufenen Geschäftsjahr zahlte die Voest laut Ottel 238 Millionen Euro für CO2-Zertifikate.

Verschuldung deutlich gesenkt

Parallel zu den Großinvestitionen fuhr die Voest ihre Verschuldung von 2,3 auf 1,7 Milliarden Euro massiv nach unten - auf den niedrigsten Wert seit 2006/07, vor der mehrere Milliarden schweren Übernahme des Edelstahlkonzerns Böhler-Uddeholm.

Das Gearing (Nettoverschuldung in Relation zum Eigenkapital) verbesserte sich 2022/23 von 32,4 auf 21,4 Prozent. Innerhalb von drei Jahren hätten sich die Schulden "mehr als halbiert". Das Eigenkapital des Konzerns markierte zuletzt mit 7,8 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Die Voestalpine beschäftigt weltweit 51.200 Mitarbeiter. (kle/apa)