Wetterkapriolen, Vegetationsveränderungen, längere Bewirtschaftungsperioden und steigender Viehbedarf: Der Klimawandel und seine Auswirkungen stellen auch die heimische Almwirtschaft vor Herausforderungen. Wie der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, berichtet, sehen sich Almbauern darüber hinaus mit Personalmangel konfrontiert. Die Zahl der Tiere auf den Almen war zuletzt rückläufig.

Zu schaffen mache den Agrariern vor allem die zunehmende Hitze und damit eine leichte Verschiebung beziehungsweise Verlängerung der Saison mit früherem Almauftrieb, sagt Moosbrugger. Dadurch steige zwar der Futterertrag, auf der Kehrseite nehme aber der Bedarf an aufgetriebenem Vieh zu. Der Grund: Bei größerem Futterangebot werden die Almen weniger von den Tieren abgefressen und die Verbuschung nimmt zu. Ohne zusätzliches Vieh entsteht so ein Pflegebedarf auf den Weiden. Wird diese Arbeit nicht geleistet, droht die Gefahr, dass die Flächen zuwachsen. "Der höhere Futterertrag und das Steigen der Waldgrenze in Kombination mit der Abnahme des Viehs ist die Kernherausforderung, die wir zu bewältigen haben."

Langfristig könne man nur so viele Weiden offenhalten, wie dafür Tiere vorhanden seien. Denn der wirtschaftliche Aufwand, der für die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen betrieben werden müsste, sei von den meisten Betrieben kaum zu stemmen. Problematisch ist laut Moosbrugger in diesem Zusammenhang auch ein immer größer werdender Personalmangel auf den Almen.

"Eine besondere Arbeit"

Um Almhirt zu werden, bedürfe es eines besonderen Bezugs zur Viehwirtschaft. "Das ist durchaus eine besondere Arbeit. Der Komfort ist sehr überschaubar", erklärt Moosbrugger. In vielen Fällen scheitere es aber nicht nur an den verfügbaren Arbeitskräften, sondern auch an den Zusatzkosten für die Betriebe. Der Personalbedarf liege im Bereich von hunderten Arbeitskräften, eine genaue Zahl könne er nicht nennen.

Aktuell sind in der österreichischen Almwirtschaft rund 7.200 Hirtinnen und Hirten hauptberuflich tätig. Sie bewirtschaften gut 8.000 Almen auf einer Gesamtfläche, die laut Daten der Landwirtschaftskammer rund 24 Prozent des österreichischen Grünlandes entspricht. Auf den Weiden grasen hierzulande etwa 300.000 Rinder, die jährlich gut 55.000 Tonnen Milch produzieren. Zusätzlich halten die Almbauern etwa 13.700 Ziegen, 107.200 Schafe sowie 10.400 Pferde. In der Vergleichsperiode von 1993 bis 1996 zu 2016 bis 2019 ist der Futterertrag um 13,8 Prozent gestiegen, der Viehbesatz ist um etwa 18 Prozent gefallen.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage der Höfe beschreibt Moosbrugger als schwierig. Wie der Rest der Branche kämpfe die Almwirtschaft mit den zuletzt gesunkenen Erzeugerpreisen bei gleichzeitig hohen Ausgaben. Mit den klimabedingten Umbrüchen könnte sich die Lage verschärfen, befürchtet Moosbrugger. Selbst wenn die Zeit der Bewirtschaftung deutlich länger werden sollte und dabei mehr Futter anfalle, werde die Almbewirtschaftung deswegen nicht automatisch attraktiver. Die zentrale Frage sei, ob man es schaffe, künftig den Tierbestand zu erhöhen.

Große Wassermengen notwendig

Zur Wasserversorgung sagte Moosbrugger, dass diese dank der jüngsten Niederschläge gesichert sei. Wegen der zunehmenden Dürreperioden dürfte das Thema die Bauern in Zukunft jedoch verstärkt beschäftigen. Notwendige Investitionen in Bewässerungsmöglichkeiten bezeichnet der Präsident der Landwirtschaftskammer als "extreme finanzielle Herausforderung", zumal die benötigten Wassermengen groß seien.

Bei der Vermessung zur Bestimmung der Almflächen, an die agrarische Fördergelder geknüpft sind, ortet Moosbrugger keinen Aufholbedarf. Seit heuer komme ein neues System zum Einsatz, das zur Vermessung Satellitendaten heranziehe. Damit würden menschliche Schätzungsfehler reduziert und die Rechtssicherheit erhöht. Die Flächenvermessung und die Förderungen für Almbetriebe waren in der Vergangenheit immer wieder nicht nur ein juristischer, sondern auch ein politischer Streitpunkt gewesen. (apa)