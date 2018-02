"Es wird ein Gerangel geben"

Wien. (ede) Österreich will bei der Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Versteigerung der dafür nötigen Frequenzen soll im Herbst über die Bühne gehen. Für den Finanzminister wird dabei aber nicht so viel herausschauen wie bei der LTE-Auktion 2013.

Damals nahm der Staat insgesamt rund 2 Milliarden Euro ein: 1,03 Milliarden Euro kamen von der teilstaatlichen Telekom Austria, 654 Millionen von T-Mobile Austria und 330 Millionen Euro von Hutchison "Drei". Das Mindestgebot hatte 526 Millionen Euro betragen. Dass die Frequenzauktion für die Bieter letztendlich so teuer ausgegangen sei, hätten sie sich selbst zuzuschreiben gehabt, meinte damals Telekom-Regulator Georg Serentschy. "Der Grund dafür ist primär das sehr, sehr offensive Verhalten, das die Betreiber vom Anfang bis zum Ende durchgezogen haben", sagte er. Die Mobilfunker hingegen kritisieren noch heute die ihrer Meinung nach zu komplexe und intransparente Auktion, die nur unter dem Gesichtspunkt der staatlichen Ertragsmaximierung stattgefunden habe.





30 Millionen Euro Mindestpreis

Diesmal hofft man in der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) auf einen ruhigen Ablauf. Schon allein vom Preis her ist die kommende Auktion nicht mit jener von 2013 vergleichbar: Die Summe der Mindestgebote aller zur Verfügung stehender Frequenzen betrage rund 30 Millionen Euro, gab RTR-Chef Johannes Gungl am Mittwoch bekannt. Die Vergabebehörde Telekom-Control-Kommission (TKK) habe sich dabei an nationalen und internationalen Vergleichswerten orientiert. Beim Versteigerungserlös werden man diesmal "definitiv ganz weit weg sein" von den Erlösen in der Vergangenheit. Und: Erlösmaximierung sei nie das Ziel gewesen.

Versteigert werden - regional gegliedert - 390 Megaherz (Mhz) an zusätzlichen Frequenzen in der Bandbreite zwischen 3,4 und 3,8 Gigaherz. Derzeit werden in Österreich 590 Mhz genutzt. Für eine Vollversorgung ganz Österreichs sind 100 bis 120 Mhz nötig, es gibt also genug Frequenzen für drei österreichweite Mobilfunker und zusätzlich noch einige regionale Anbieter. "Es wird ein Gerangel geben", so Gungl. Voraussichtlich 2019 soll das 700-Megaherz-Band, das noch vom Fernsehen genutzt wird, frei werden und dann an die Mobilfunker vergeben werden.

Nach bisher zwei Konsultationen und einer Anhörung sind die Bedingungen für die geplante Vergabe der neuen Frequenzen im Herbst fast fertig. Am Mittwoch startete die dritte und letzte Konsultation zu den Entwürfen der Ausschreibungsunterlagen und der Auktionsregeln. Gungl lädt im Auftrag der TKK alle Beteiligten zum Dialog ein.

Diesmal werde es ein einfacheres und transparenteres Auktionsformat geben, kündigte der RTR-Chef an. Um ein "Horten" von Frequenzen zu verhindern und die effiziente Nutzung sicherzustellen, hat die TKK Vorsorgungsauflagen festgesetzt: Je nach zugeteilter Frequenzmenge muss ein erfolgreicher Bieter bis zu 1000 Standorte mit 5G versorgen.