Die Russen kommen wieder

Wien. (sir/apa) Ist es eine Belohnung für den tollen Erfolg? Die heimischen Hoteliers haben diese Woche gleich doppelt Grund zur Freude. Erstens zeigen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria, dass die erste Hälfte des Winters den Tourismusbetrieben ein sattes Wachstum beschert hat. Zweitens wird am Mittwoch im Ministerrat die Reduktion der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen beschlossen werden.

Während die Tourismuszahlen wohl auf allgemeine Freude treffen, ist das beim Vorhaben der Regierung, den Mehrwertsteuersatz von 13 auf 10 Prozent zu senken, nicht der Fall. Die SPÖ kritisiert, dass hier einem Wirtschaftszweig ein Privileg eingeräumt werde, so Finanzsprecher Jan Krainer im Ö1-"Morgenjournal". "Es gibt andere Branchen, in denen die Unternehmer nicht weniger fleißig sind, die aber Einkommensverluste haben. Und dort wird nicht geholfen.





Für die ÖVP hatten gleich Hoteliers das Kapitel Tourismus mit der FPÖ verhandelt, darunter Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler. Die Forderung nach einer Absenkung der Mehrwertsteuer für Übernachtungen war aber auch schon im Wahlprogramm von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz gestanden.

Die beiden anderen Oppositionsparteien sehen die Maßnahme nicht so kritisch. Sepp Schellhorn, selbst Hotelier, begrüßte sie. "Das ist eine Rücknahme des Fehlers der Ära Mitterlehner/Schelling", sagte der Neos-Abgeordnete.

Hoffen auf Investitionen

Im Jahr 2015 war die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Hotellerie zur Co-Finanzierung der großen Steuerreform beschlossen worden. Schon damals wurde hart darum gerungen. Die Tourismusbetriebe verwiesen damals darauf, dass sie damit an Konkurrenzfähigkeit zu anderen Ländern verlieren würden, die weniger Mehrwertsteuer für Logis zahlen würden. Deshalb kann auch Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Liste Pilz, der Rückabwicklung einiges abgewinnen.

Dass Urlaub in Österreich nun günstiger wird, also die Betriebe die Steuersenkung an die Gäste weitergeben, ist eher nicht zu erwarten. Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger verweist darauf, dass das Übernachten vor drei Jahren auch nicht teurer wurde. Die Erträge der Hoteliers, sagt Köstinger, seien rückläufig gewesen, sie erhoffe sich nun Investitionen der Betriebe.

Der Trend ist nach einem guten Sommer mit einem Plus von fast 3,2 Prozent bei Übernachtungen im Winter weiter positiv. Im Dreimonatszeitraum November bis Jänner kletterte die Zahl der Übernachtungen um 5,9 Prozent auf 30,8 Millionen, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von hervorgeht.

Deutschland bleibt mit Abstand der wichtigste Herkunftsmarkt für ausländische Touristen, deutlich spürbar war auch die Rückkehr russischer Gäste. Nachdem diese Urlaubergruppe längere Zeit ausgeblieben war, legte die Zahl der Übernachtungen heuer wieder um 14,9 Prozent auf rund 475.000 zu. Der Höchststand betrug 824.000 Nächtigungen.