Wifo revidiert Wachstum leicht nach oben

Wien. (apa/kle) Österreichs Wirtschaft hat sich gegen Ende 2017 noch dynamischer entwickelt als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal real um 0,9 Prozent anstelle der zunächst errechneten 0,8 Prozent, teilte das Wifo am Mittwoch mit. Der Außenhandel verlief zu Jahresende sehr dynamisch, und die Industrie expandierte so stark wie seit Mitte 2010 nicht mehr.

Im Jahresabstand wuchs das BIP im Schlussquartal real um 2,9 Prozent und damit ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte stärker als ursprünglich gedacht. Im dritten Quartal hatte das Plus im Jahresabstand 3,1 Prozent und im Vergleich zum Vorquartal - wie auch nun zu Jahresende - 0,9 Prozent betragen.





Das positive internationale Umfeld begünstige weiterhin den Außenhandel, dessen Dynamik sich zu Jahresende nochmals beschleunigt habe, so das Wifo. Die Exporte stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,9 Prozent, während der Anstieg der Importe (plus 1,3 Prozent) hinter den heimischen Waren- und Dienstleistungsausfuhren zurückblieb.

Auch die Konsumnachfrage erwies sich laut Wifo weiterhin als stabile Wachstumsstütze. Die privaten Konsumausgaben expandierten um 0,4 Prozent, die öffentlichen Konsumausgaben mit 0,6 Prozent etwas stärker.

Leicht an Schwung verloren haben im Schlussquartal 2017 hingegen die Bruttoanlageinvestitionen. Sie legten nur noch um 0,8 Prozent zu - nach einem Plus von 1,2 Prozent im Vorquartal. Etwas schwächer als im zweiten und dritten Quartal stiegen gegen Jahresende die Bauinvestitionen (plus 0,3 Prozent) und die Ausrüstungsinvestitionen (plus 1,7 Prozent).

Die heimische Industriekonjunktur verlief nach Angaben des Wifo "passend zur guten Exportdynamik weiterhin sehr dynamisch". Die Wertschöpfung in der Sachgüterproduktion expandierte mit 3,0 Prozent (nach plus 2,8 Prozent im dritten Quartal) und erzielte damit das höchste Wachstum seit Mitte 2010. Auch im Bauwesen hielt die gute Konjunktur zu Jahresende an (plus 0,9 Prozent).