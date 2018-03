AUA streicht ein Viertel aller Flüge

Zur Betriebsversammlung statt ins Cockpit (Archivbild): Das AUA-Personal will ein besseres Angebot durchsetzen. © APAweb / Helmut Fohringer Zur Betriebsversammlung statt ins Cockpit (Archivbild): Das AUA-Personal will ein besseres Angebot durchsetzen. © APAweb / Helmut Fohringer



Schwechat. Betriebsversammlungen beim fliegenden Personal der AUA werden am Dienstag sowie Mittwoch zu zahlreichen Flugausfällen führen. In Summe werden über 140 von 570 ursprünglich geplanten Flügen gestrichen, also ein Viertel der Verbindungen, sagte AUA-Sprecher Peter Thier am Montag. Die Gewerkschaft bittet die Fluggäste um Verständnis. Es gehe um die Zukunft der AUA-Mitarbeiter.

Das Bordpersonal - rund 3.900 Mitarbeiter - hält das Angebot der Geschäftsleitung in den Kollektivvertragsverhandlungen für viel zu niedrig. Das Unternehmen bietet eine Inflationsabgeltung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Prozent. Die vorgelegten Angebote der Austrian seien unannehmbar und "der Geduldsfaden der Belegschaft sollte nicht weiter strapaziert werden", sagte Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, am Montag laut einer Aussendung. Angesichts dessen, dass es seit 2012 so gut wie keine Erhöhungen gegeben habe, sei das "schlicht und einfach ein Witz", so Schwarcz.

"Völlig unverhältnismäßig"

Die AUA-Unternehmensleitung wiederum hält die zweitägige Betriebsversammlung für "völlig unverhältnismäßig". "Die Verantwortung für die ausgefallenen Flüge und die vergraulten Passagiere trägt damit alleine der Betriebsrat Bord und die Gewerkschaft", so die AUA in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Ein Arbeitskampf während laufender Verhandlungen sei die falsche Antwort auf mehr Jobs, mehr Karriere und mehr Geld.

Startschuss für die Betriebsversammlung ist Dienstag, 17 Uhr. Am Mittwoch ist der Beginn für 6 Uhr in der Früh geplant. Die AUA hat deshalb das Flugprogramm für diesen Zeitraum "vorsorglich" um durchschnittlich 25 Prozent ausgedünnt. "Ziel dieser Maßnahme ist, dass wir Passagiere zeitgerecht umbuchen können. Darüber hinaus haben wir für einzelne Flüge die Flugzeiten angepasst, um eine Durchführung sicherstellen zu können."

Viele Flüge in Europa betroffen

Betroffen sind unter anderem Flüge zwischen Wien und Amsterdam, Basel, Brüssel, Budapest, Bukarest, Düsseldorf, Eriwan, Frankfurt, Genf, Hamburg, Köln/Bonn, Kopenhagen, Leipzig, Lyon, Mailand, München, Prag, Salzburg, Sofia, Stockholm, Stuttgart, Venedig, Zagreb und Zürich. In Summe seien derzeit rund 10.000 Passagiere von Streichungen betroffen. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Unannehmlichkeiten."

Kunden, die während der Buchung Telefonnummer oder E-Mail Adresse angegeben haben, sowie Mitglieder des Vielfliegerprogrammes Miles & More werden per SMS oder E-Mail automatisch über Änderungen im Flugprogramm informiert. Alle anderen Passagiere werden gebeten, den aktuellen Status ihres Fluges zu überprüfen, bevor sie zum Flughafen aufbrechen. Im Falle einer Stornierung werden Passagiere gebeten, sich auf der Austrian Homepage unter "Meine Buchung" über ihre neue Reiseroute zu informieren.