Startschuss für Tourismus-Masterplan

Berlin. In Berlin findet dieser Tage wieder die ITB, die jährliche Leitmesse der weltweiten Reisebranche, statt. Bis Sonntag werden insgesamt rund 180.000 Fach- und Privatbesucherinnen erwartet. Österreich wird durch die nationale Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW) vertreten.

Die heimischen Touristikerinnen blicken zuversichtlich in den heurigen Sommer. Die Buchungslage sei sehr gut, sagte die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Petra Nocker-Schwarzenbacher. Aber dadurch, dass sich die geopolitische Lage etwas beruhigt hat, rücken auch die Türkei und Ägypten wieder in den Blickpunkt. Das bedeutet verschärfte Konkurrenz für Österreich. "Wir sind natürlich auf einem sehr starken Wettbewerbsfeld unterwegs", betonte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die auf der ITB den Startschuss für Erarbeitung des "Plan T - Masterplan für Tourismus" gab.





Verzahnung von Tourismus

und Landwirtschaft

Als Eckpfeiler der neuen Tourismusstrategie nannte die Ministerin unter anderem die intensivere Verzahnung von Tourismus, Landwirtschaft und Kulinarik sowie den Bereich Finanzierung und Investitionen - wo man beispielsweise von europäischen Förderungen profitieren könnte. Im Fokus stehe auch das gemeinsame Marketing aller heimischen Tourismusorganisationen im Ausland und wo die Branche im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung investieren müsse.

Weiters soll der "Erfolg" der Beherbergungsbetriebe nicht mehr nur an Rekorden bei Gästeankünften und Urlaubsnächtigungen festgemacht werden, sondern die tatsächliche Wertschöpfung besser widerspiegeln. "Obwohl wir ein Nächtigungsplus haben, sinkt die Möglichkeit zu investieren", gab Köstinger die Leiden der Branche wieder.

Die neue Regierung hat bereits Erleichterungen für die Tourismuswirtschaft angekündigt, so etwa die Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Urlaubsnächtigungen von 13 auf 10 Prozent, die vergangene Woche den Ministerinnenrat passierte und zum Start der Wintersaison 2018/19 gelten soll.

Ein wesentlicher Fokus der neuen Tourismusstrategie müsse am wachsenden Arbeitskräftebedarf liegen, forderte Petra Nocker-Schwarzenbacher als oberste Branchensprecherin. Einer Wifo-Studie zufolge sei bis 2023 im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit einem Plus von 36.000 zusätzlichen Stellen zu rechnen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Arbeitskräftebedarf bereits um 25 Prozent erhöht. Und in den kommenden fünf Jahren verschärfe sich die Lage betreffend verfügbarer Mitarbeiterinnen weiter, so Nocker-Schwarzenbacher. Die Betriebe investierten ihren Angaben zufolge bereits in die Mitarbeiterinnen - in Form von besseren Unterkünften und ansprechenderen Karrieremöglichkeiten. "Wir nehmen uns da selbst an die Nase", sagte Nocker-Schwarzenbacher, die ein Hotel in St. Johann im Pongau führt. Bei den heimischen Politikerinnen pocht die Branchenvertretung schon seit längerem auf eine "Regionalisierung der Mangelberufsliste".

Von Gewerkschaftsseite werden den Tourismusbetrieben vor allem familienfeindliche Arbeitszeiten entgegengehalten.