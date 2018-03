Lob und Tadel für Österreich

Wien/Brüssel. (kle) Wann, wenn nicht jetzt? Das sagt auch die EU-Kommission mit Blick auf die dynamische Konjunktur und fordert von Österreich in ihrem neuesten Länderbericht weitere Reformen ein. Das Land habe bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen vom vergangenen Jahr zwar Fortschritte gemacht, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation des Berichts. Trotzdem besteht aus Sicht der Europäischen Kommission die Notwendigkeit zu weiteren Veränderungen, "um die Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen, Wachstum und Beschäftigung zu sichern". Jedenfalls sei eine Reihe alter Probleme wie etwa in den Bereichen Gesundheit und Pensionen noch nicht gelöst.

"Es gibt sehr gute wirtschaftliche Impulse in Österreich, die von einer guten Investitionstätigkeit getragen werden", sagte der wirtschaftspolitische Berater der Vertretung der EU-Kommission in Österreich, Marc Fähndrich, vor der Presse. 2017 hat sich Österreichs Wirtschaftswachstum mit 2,9 Prozent gegenüber dem Jahr verdoppelt. "Wir erwarten auch für 2018 eine starke Wirtschaft, die ebenfalls um 2,9 Prozent wächst", bekräftigte Fähndrich die jüngste Prognose der EU-Kommission von Anfang Februar. Diesen Rückenwind sollte die österreichische Regierung nutzen, um vor allem große Reformen anzugehen. So sei etwa die Steuern- und Abgabenlast auf Arbeit immer noch hoch. "Hier könnte zusätzliches Wachstum zum Beispiel durch eine Steuerverlagerung zu Immobiliensteuern erzielt werden", meinte Fähndrich. In ihrem Arbeitsprogramm hat die Regierung zwar angekündigt, die Steuer- und Abgabenquote von zuletzt 43 Prozent im Laufe der Legislaturperiode in Richtung 40 Prozent senken zu wollen. Wie dies geschehen soll, ist bisher allerdings noch vage geblieben.





Brüssel-Kritik: Frauen

gehen zu früh in Pension

Die einmal im Jahr erscheinenden Länderberichte über die EU-Mitgliedstaaten dienen im Rahmen des Europäischen Semesters, der wirtschaftspolitischen Koordination in der EU, als Instrument, politische Reformen im Blick zu behalten und frühzeitig auf Herausforderungen hinzuweisen, mit denen sich die jeweiligen Regierungen befassen sollten. Österreich hat seit 2011 etwa die Hälfte der Empfehlungen aus Brüssel umgesetzt und liegt damit im EU-Durchschnitt, wie es hieß.

Nach wie vor offene Baustellen sieht die Europäische Kommission beim Pensionssystem - konkret wegen der Alterung der Bevölkerung. Kritisch gesehen wird in dem Zusammenhang zum einen das generell niedrige Pensionsantrittsalter und zum anderen das gegenüber Männern niedrigere Antrittsalter von Frauen. Sinnvoll wäre laut EU-Kommission eine Koppelung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung, was Brüssel der Bundesregierung im Übrigen bereits seit Jahren empfiehlt.