Post will Selbstbedienung künftig noch mehr forcieren

Wien. (apa/kle) Die Österreichische Post will in den kommenden Jahren kräftig investieren. Bis 2021 soll die Sortierleistung auf 100.000 Stück pro Stunde verdoppelt werden, auch das Angebot bei der Selbstbedienung soll sich verdoppeln. Derzeit verfügt das teilstaatliche Unternehmen über 24.000 Empfangsboxen, 308 Abholstationen und 376 Versandboxen. In Summe sind für die nächsten drei Jahre Investitionen von 500 Millionen Euro geplant.

Trotz dieses ambitionierten Volumens soll die Dividende für 2017 um 2,5 Prozent auf 2,05 Euro je Aktie erhöht werden. Gerechtfertigt sei dies durch das gute Jahresergebnis, sagte Post-Chef Georg Pölzl am Donnerstag. Wie in den Vorjahren profitieren vom guten Ergebnis auch die Mitarbeiter. Sie erhalten eine Prämie von je 857 Euro (insgesamt 15,9 Millionen Euro).





Ihren Umsatz hat die Post 2017 gegenüber dem Jahr davor um 2,3 Prozent auf von 2,03 Milliarden Euro gesteigert. Zwar war das Briefgeschäft weiter rückläufig, im Paketgeschäft gab es aber ein deutliches Plus. Ihren Nettogewinn baute die Post von 152,7 auf 165,0 Millionen Euro aus.

Im Bankgeschäft will sie auch nach dem Ende der Kooperation mit der Bawag bleiben. "Wir verhandeln mit in- und ausländischen Partnern", sagte Pölzl. Laut "Kurier" sollen die Volksbanken Favorit sein.