Wachstumstempo bleibt hoch - bei zunehmenden Konjunkturrisiken

Wien. (kle) Österreichs Wirtschaft ist 2017 um 2,9 Prozent gewachsen und damit so stark wie schon lange nicht mehr. Geht es nach den Wirtschaftsforschungsinstituten, sollte sie - angetrieben vom breitflächigen globalen Konjunkturhoch - auch weiterhin kräftig expandieren. Für 2018 prognostiziert das Wifo sogar eine leichte Beschleunigung des heimischen Wirtschaftswachstums auf 3,2 Prozent, das Institut für Höhere Studien (IHS) rechnet mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,8 Prozent.

Allerdings dürfte die Konjunktur jetzt im ersten Quartal ihren Höhepunkt erreicht haben, meinte IHS-Chef Martin Kocher am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Leiter des Wifo, Christoph Badelt. Am Köcheln bleiben sollte die Konjunktur in Österreich aber auch 2019 - wenngleich infolge nachlassender Impulse aus dem Ausland in einer etwas abgeschwächten Form. Das Wifo geht von einer Wachstumsrate von 2,2 Prozent aus, das IHS erwartet ein Plus von 1,9 Prozent.





Der Aufschwung sei jedenfalls breit abgesichert, hieß es bei der Präsentation der neuen Konjunkturprognose. Treiber des Wachstums sind die Exporte, der Konsum der Privathaushalte und die Investitionen der Unternehmen.

Risiken durch Brexit,

Trump und Aktienbörsen

Auch wenn derzeit so gut wie keine Wolke den Konjunkturhimmel zu trüben scheint: Die Risiken für die Weltwirtschaft haben zuletzt nicht ab-, sondern zugenommen. Zu diesen Risiken zählt etwa ein stärkerer Kurseinbruch an den Aktienbörsen, die sich nach ihrem Höhenflug inzwischen sehr volatil zeigen, aber auch die Unsicherheiten rund um den Brexit sowie ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen auf Stahl.

Daneben gebe es aber auch positive Risiken für die Konjunktur, sagte Badelt unter Hinweis auf die im deutschen Koalitionsvertrag fixierte Erhöhung der öffentlichen Investitionen. Der Konjunktur in Deutschland, die für Österreich besonders wichtig ist, dürfte das zusätzlich Schwung verleihen.

Auch in den Vereinigten Staaten könnte die Wirtschaftspolitik den Aufschwung noch einmal verlängern. Außerdem seien die Erwartungen der Unternehmen und der Konsumenten weltweit und in Österreich "immer noch äußerst optimistisch", so Badelt. Vor diesem Hintergrund könnte sich der Aufschwung deutlicher in die zweite Jahreshälfte hineinziehen als derzeit angenommen. Dadurch würde das Wirtschaftswachstum 2018 und vor allem 2019 merklich kräftiger ausfallen.

In Österreich führt die dynamische Konjunktur unterdessen zu einer spürbaren Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt. So gibt es eine starke Ausweitung der Beschäftigung, während die Arbeitslosigkeit sinkt - auch bei Langzeitarbeitslosen und älteren Jobsuchenden. Dieser Trend sollte nach Einschätzung von Wifo und IHS anhalten. Die Arbeitslosenrate liege zwar bereits zwei Prozentpunkte unter dem Niveau des Jahres 2015, noch sei sie aber eineinhalb Prozentpunkte höher als vor der Wirtschaftskrise, merkte Badelt dazu an.

Arbeitsmarkt mit "massiven

strukturellen Problemen"

Nach wie vor ortet der Wifo-Chef am österreichischen Arbeitsmarkt "massive strukturelle Probleme". Konkret verwies Badelt auf den von der Wirtschaft seit langem wiederholt beklagten Facharbeitermangel und auf die Langzeitarbeitslosenproblematik, die im vergangenen Jahr noch mehr als ein Drittel aller Jobsuchenden betroffen habe. Erst zu Beginn des heurigen Jahres - im Jänner und Februar - habe sich die Lage bei den Langzeitarbeitslosen und den älteren Arbeitsplatzsuchenden entspannt.

Alles in allem rechnet das Wifo für 2018 mit einem Rückgang der Arbeitslosenrate von 8,5 auf 7,7 Prozent und für 2019 mit einem weiteren Rückgang auf 7,3 Prozent. Das IHS ist demgegenüber nicht so optimistisch: Zwar prognostiziert es für heuer ebenfalls einen deutlichen Rückgang auf 7,8 Prozent, für 2019 sieht es die Arbeitslosenrate jedoch mit 7,7 Prozent de facto stagnieren. Unterm Strich sei der Rückgang der Arbeitslosenrate schwächer als man ihn in dieser Konjunktur erwarten sollte, sagte Kocher.

Zur Entwicklung der Inflation hielt das Wifo fest, dass sich diese nicht beschleunigen werde, auch wenn die Löhne im heurigen und im kommenden Jahr etwas stärker anziehen dürften. Für 2018 und 2019 erwartet es die Rate knapp unter der Zwei-Prozent-Marke und somit dort, wo die EZB von Preisstabilität spricht. Das IHS sieht die Rate knapp darüber.