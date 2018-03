Elektronik und Fliegerei statt Zucker und Licht

Wien. (kle) Der steirische Leiterplatten-Produzent AT&S und der oberösterreichische Flugzeugkomponentenhersteller FACC sind seit Montag im wichtigsten Aktienindex der Wiener Börse, dem ATX, vertreten. Dort notieren insgesamt 20 Titel. Aus dem Top-Segment hinausgefallen sind indes der Wiener Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana und der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel. Für FACC ist die Präsenz im Leitindex die erste seit dem Börsengang im Juni 2014.

Die Entscheidung des Index-Komitees der Börse, AT&S und FACC mit der Aufnahme in den ATX zu adeln, war am 6. März erfolgt. Die Zusammensetzung des Index wird alle sechs Monate - immer im März und September - überprüft. Die Hauptkriterien für Aufnahme oder Streichung eines Titels sind der tägliche Durchschnittsumsatz an der Börse und die Streubesitzkapitalisierung (Zahl der Streubesitzaktien mal Börsenkurs). Prinzipiell können bei der halbjährlichen Anpassung des ATX bis zu drei Titel ausgetauscht werden.





Starke Performance

Sowohl FACC als auch AT&S hatten sich zuletzt als Börsen-Highflyer erwiesen. So schoss der Kurs der FACC-Aktie allein seit Jahresbeginn um rund 29 Prozent nach oben, während sich der Kurs der AT&S-Aktie seit Oktober 2017 fast verdoppelte.

Der ATX (Austrian Traded Index) ist mehr als 27 Jahre alt, gestartet ist er am 2. Jänner 1991 bei 1000 Punkten. Im Gegensatz zum DAX, dem Deutschen Aktienindex, fließen keine Dividenden oder andere Kapitalausschüttungen in den ATX ein. Das bedeutet, dass der ATX wie die meisten Aktienindizes in Europa als Preis- beziehungsweise Kursindex berechnet wird.

Seit 1991 stieg Wiens Leitindex um 246 Prozent (den Höchststand hatte er im Juli 2007 bei 5010,93 Punkten). Nach dem kräftigen Anstieg um 30,6 Prozent auf 3420,14 Punkte im Vorjahr liegt der ATX heuer bisher hauchdünn im Plus. Geht es nach dem Raiffeisen-Chefanalysten Peter Brezinschek, sollte der Bullenmarkt an den internationalen Aktienmärkten zumindest dieses Jahr noch anhalten, wovon wohl auch der ATX profitieren würde. Das wirtschaftliche Umfeld sollte die Börsen nochmals anschieben, meinte Brezinschek am Montag vor Journalisten. Auch wenn 2018 anfälliger für Rückschläge werden dürfte.