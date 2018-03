Lauda-Airline wird irisch

Wien/Dublin. Niki Lauda ist immer wieder für Überraschungen gut. Vor zwei Monaten überraschte der österreichische Ex-Rennfahrer und Airline-Unternehmer damit, dass er im dritten Anlauf den Zuschlag für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki erhielt, die er einst - im Jahr 2003 - gegründet hatte und an der er bis 2011 beteiligt war. Am Dienstag sorgte Lauda für die nächste Überraschung. Da gab er in einer Presseinformation bekannt, dass er den Billigflieger Ryanair, den zweitgrößten Carrier in Europa nach der Lufthansa Group, bei der Niki-Nachfolgerin Laudamotion als Partner an Bord nehmen will und geplant ist, den Iren die Airline mehrheitlich zu verkaufen.

Detail am Rande: Noch am vergangenen Freitag hatte Lauda bei einem Pressegespräch in Wien zu den bereits kursierenden Gerüchten über einen Einstieg von Ryanair gesagt: "Ich weiß von null." Am Dienstag ließ er die Öffentlichkeit dann wissen, dass er mit Ryanair verbindlich vereinbart habe, dass die Iren vorerst 24,9 Prozent an Laudamotion übernehmen und ihre Anteile in weiterer Folge - vorbehaltlich der Zustimmung durch die EU-Wettbewerbshüter - auf 75 Prozent aufstocken. Der Kaufpreis soll "unter 50 Millionen Euro" betragen, wie es hieß. Dies soll ungefähr dem entsprechen, was Lauda selbst für den Rückkauf von Niki bezahlte. Zudem ist vertraglich fixiert worden, dass Ryanair im ersten Jahr von Laudamotion noch weitere 50 Millionen Euro zuschießt, damit die Airline wirtschaftlich durchstarten kann. Vorgesehen ist auch, dass Nikia Lauda weiter an der Führungsspitze von Laudamotion steht.





Ryanair mit Kampfansage an

AUA-Mutterkonzern Lufthansa

"Laudamotion wird von der Partnerschaft stark profitieren", ist Michael O’Leary, der Chef von Ryanair, überzeugt. "Die Fluglinie bekommt Zugang zur Ryanair-Flotte und unseren finanziellen Ressourcen." Laudamotion könne damit in einem Markt, der mit AUA und Swiss von der Lufthansa-Gruppe und ihren "Hochpreistickets" dominiert werde, rascher wachsen, betonte O’Leary.

Indes begründete Lauda den mehrheitlichen Verkauf an Ryanair mit dem scharfen Wettbewerb unter den europäischen Billigfliegern. Gespräche habe er auch mit dem britischen Konkurrenten Easyjet geführt. "Mit O’Leary bin ich aber am schnellstmöglichen über die Ziellinie gekommen", berichtete Lauda. Wobei der frühere Formel-1-Weltmeister in Abrede stellte, dass er der Strohmann für Ryanair sei. Ryanair hatte sich auch im Verkaufsverfahren für die pleitegegangene Niki als Interessent ins Spiel gebracht, die mögliche Übernahme nach außen hin aber nicht ernsthaft weiterverfolgt.