Österreich als Gewinner der Fusion RHI Magnesita

Wien. Die Fusion des österreichischen Feuerfestprodukte-Herstellers RHI mit der brasilianischen Magnesita wurde per 1. November 2017 vollzogen. Der Zusammenschluss infolge der damit verbundenen Kosten brachte für 2017 noch einen Nettoverlust von 12,9 Millionen Euro. Die Restrukturierung laufe allerdings gut. "Mit dem bisherigen Integrationsprozess sind wir sehr zufrieden - heuer erwarten wir bereits Synergien in Höhe von 40 Millionen Euro und bis Ende 2019 von weiteren 70 Millionen Euro", sagte Konzernchef Stefan Borgas am Mittwoch in der Bilanzpressekonferenz. "Österreich wird einer der Gewinner dieser Fusion sein."

Das weltweite Forschungszentrum des Rohstoffkonzerns im steirischen Leoben "wird von diesem Zusammenschluss sicherlich profitieren", betonte der CEO. "Wir werden es weiterhin stärken." Das Team dort werde internationaler, um auch wissenschaftliche Impulse von außen reinzubringen. So sollen etwa auch Experten aus den USA und Brasilien in Leoben arbeiten. RHI Magnesita gebe jährlich 37 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung aus.





Innerhalb des Konzerns, der an der Londoner Börse notiert, läuft derzeit ein massives Sparprogramm. In Österreich sei das Personal aber sogar um 50 bis 60 Mitarbeiter aufgestockt worden. So wurde etwa die Produktion in Veitsch und in Trieben ausgeweitet. In Radenthein laufe ein Automatisierungsprogramm.

"Der Personalabbau erfolgte hauptsächlich außerhalb Österreichs", so Borgas. Beim Zusammenschluss wurde für die österreichischen Standorte und Mitarbeiter eine "Standort- und Beschäftigungsgarantie" bis Ende 2020 abgegeben. "Natürlich werden keine Werke in Österreich geschlossen - in den nächsten drei Jahren passiert da gar nichts", versicherte der Konzernchef. Weltweit stehen jedenfalls alle Standorte auf dem Prüfstand.

Hierzulande betreibt der Rohstoffkonzern insgesamt fünf Werke - drei in der Steiermark (Veitsch, Trieben, Breitenau), eines in Kärnten (Radenthein) und eines in Tirol (Hochfilzen). Hinzu kommen der seit 120 Jahren bestehende Forschungscluster in Leoben sowie der Firmensitz in Wien. Weltweit ist RHI Magnesita an 35 Hauptproduktionsstätten und 70 Vertriebsstandorten aktiv. "Nicht alle davon sind stark", sagte der Konzernchef. RHI Magnesita beschäftigt insgesamt rund 14.500 Mitarbeiter, davon etwa 1900 in Österreich.

Das abgelaufene Geschäftsjahr, in das der brasilianische Magnesita-Konzern mit nur zwei Monaten einfließt, schloss RHI Magnesita noch mit einem Nettoverlust von 12,9 Millionen Euro ab. Die Einmalkosten im Zuge des Zusammenschlusses bezifferte Borgas mit 245,3 Millionen Euro. Vorgeschlagen wird eine Dividende von Dividende auf Vorjahreshöhe von 75 Cent je Aktie. Der Umsatz belief sich im Jahr 2017 auf 1,95 Milliarden Euro. Restrukturierungskosten im Rahmen der Fusion drückten den operativen Gewinn (Ebitda) auf 56,7 Millionen Euro. Die RHI erzielte 2016 ohne Magnesita einen Umsatz von 1,65 Milliarden Euro und ein Ebita von 126,6 Millionen Euro.