Spar nistet sich in alter CA-Zentrale ein

Wien. (kle) Die Nachnutzung für die traditionsreiche Zentrale der einstigen Creditanstalt (CA) - inzwischen Bank Austria - am Wiener Schottentor ist anscheinend fix. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "trend" hat die Spar-Gruppe den Zuschlag erhalten. Demnach soll der in Salzburg ansässige Konzern einen Mietvertrag für das historische Gebäude unterschrieben haben.

Dem Bericht zufolge will Spar in dem Objekt, das zu den prominentesten Immobilien in der Wiener Innenstadt zählt, einen Nobel-Supermarkt mit Gastro-Angebot errichten - offenbar ähnlich dem "Julius Meinl am Graben". Dieser Gourmet-Tempel wird laut "trend" voraussichtlich 2019 eröffnet werden.





Wie das Magazin weiter berichtet, gibt es allerdings noch Streit mit dem Konkurrenten Rewe. Der Erzrivale, mit dem Spar häufig im Clinch liegt, will laut "trend" eine einstweilige Verfügung gegen den Mietvertrag erreichen. Denn auch mit dem Rewe-Konzern sei über eine Nutzung der alten CA-Zentrale verhandelt worden, Rewe berufe sich nun jedenfalls auf eine mündliche Zusage.

Neue Bank-Austria-Zentrale

Chancen, das Projekt von Spar zu stoppen, habe die Vorgangsweise von Rewe aber wohl keine, mutmaßt der "trend". Eine Entscheidung des Gerichts werde nach Ostern erwartet.

Bei Spar in Salzburg wird der Magazinbericht unterdessen weder bestätigt noch dementiert. Auf Anfrage der "Wiener Zeitung" hieß es am Donnerstag nur: "Von uns gibt es keine Stellungnahme."

Wie berichtet, hat die Unicredit-Tochter Bank Austria das Gebäude am Schottentor an den Tiroler Immobilienentwickler Pema und die Familie Koch, die frühere Eigentümerin des Möbelhandelskette Kika/Leiner, veräußert. Die Bank verlegt ihre Zentrale derzeit auf das Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs in Wien-Leopoldstadt. Bis Juli werden rund 5300 Mitarbeiter übersiedelt.