RBI verkauft Polen-Geschäft an BNP Paribas

Die Zentrale der polnischen Raiffeisen-Tochter in Warschau.

Wien. Die Raiffeisenbank International (RBI) verkauft ihr Polengeschäft mit Ausnahme der Fremdwährungskredite an die französische BNP Paribas. Der Verkaufspreis für die Bank Polksa betrage rund 775 Millionen Euro, teilte das Institut am Dienstag mit. Das milliardenschwere Fremdwährungsportfolio der polnischen Tochter wolle die RBI an eine zu gründende polnische Filiale übertragen.

Das Geschäft werde das harte Kernkapital (CET 1, fully loaded) um 0,9 Prozentpunkte erhöhen, im Konzerngewinn aber ein Minus von rund 120 Millionen Euro bewirken, erklärte die Bank. Mit dem Verkauf der Tochter an BNP Paribas habe die RBI die Verpflichtung gegenüber dem polnischen Regulator KNF erfüllt, Aktien der Bank Polska an der Warschauer Börse zu listen. Den Abschluss des Geschäftes wird im vierten Quartal erwartet. "Diese Transaktion stellt einen wesentlichen Schritt zur Optimierung unserer Unternehmensgruppe dar. Wir schaffen mit der Kapitalgewinnung zusätzlichen Spielraum für die Stärkung unserer Marktposition in relevanten Märkten", sagte Bankchef Johann Strobl.

Für die RBI war es der zweite Anlauf für einen Verkauf ihrer polnischen Tochter. 2016 platzte das Vorhaben, nachdem die Alior Bank den Deal stoppte. Die RBI verordnete ihrer Tochter daraufhin einen Sparkurs.