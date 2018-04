Im Aufwind

Graz. Die Luftfahrt mag in ihrem Wesen ein luftiges Gewerbe sein - doch ihr Weg führt seit Jahrzehnten nur nach oben. Damit hat sich der kommerzielle Luftfahrtsektor als weitgehend unabhängig von Konjunkturschwankungen und resistent gegenüber allen Öl-, Finanz- und sonstigen Krisen erwiesen. Die Aussichten für die kommenden Jahre wachsen dementsprechend in den Himmel: In den nächsten 15 Jahren wird weltweit mit einem Bedarf von mehr als 30.000 Flugzeugen gerechnet. Den Aufwind mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über drei Prozent weltweit pro Jahr bekommt in Österreich vor allem die Steiermark zu spüren. Mehr als 80 Unternehmen aus der Steiermark beliefern die internationale Luft- und Raumfahrtindustrie und erwirtschaften mittlerweile rund eine Million Euro - pro Tag.

Grund genug also für die Technische Universität von Graz, auf den anhaltenden Trend zu reagieren. So hat die TU Graz die österreichweit erste Stiftungsprofessur für Luftfahrt ins Leben gerufen. Die Zielsetzung ist, ein internationales Kompetenzzentrum für die Entwicklung zukunftsweisender Werkstoffe und Fertigungstechniken im Luftfahrtbereich zu etablieren. Harald Kainz, Rektor der TU Graz, spricht von einem "wissenschaftlichen Hotspot, der eng mit der internationalen Luftfahrtindustrie verbunden ist. Unser Ziel ist es, ein international sichtbares Zentrum auf dem Gebiet Luftfahrt-Werkstoffe und -Fertigungstechnologien zu werden." Die Professur übernimmt der aus Brasilien stammende Werkstoffwissenschafter Sergio Amancio, der zuletzt am Institut für Verbundwerkstoffe der TU Hamburg-Harburg tätig war.





Neue Verarbeitungstechniken

beim Bau von Flugzeugen

Den Werkstoffen kommt in der Luftfahrt naturgemäß eine besondere Bedeutung zu. Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit und Steifigkeit sind die primären Forderungen in der Luftfahrtindustrie. Die Komponenten sind enormen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt.

Zu den am meisten beanspruchten Bauteilen zählen etwa die Antriebsaggregate. Sie müssen in bis zu 12.000 Metern Flughöhe bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute und Temperaturschwankungen zwischen plus 600 Grad Celsius und minus 50 Grad Celsius standhalten. Innovative Materialien aus höchstfesten Stahl-, Titan- oder Nickelbasislegierungen sollen im Flugzeugbau auch dazu beitragen, die Flieger leichter zu machen und Treibstoff einzusparen.

Die neue Stiftungsprofessur für "Innovative Werkstoffe und Fertigungstechnik in der Luftfahrt" an der TU Graz wird sich neben der Erforschung verbesserter Materialeigenschaften auch neuen Verarbeitungstechniken - insbesondere additiven Verfahren - für den Flugzeugbau widmen.