Industrie fordert KöSt-Senkung

Wien. Die österreichische Industrie ist in der Hochkonjunktur. Das zeigt der Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung für das erste Quartal. "In ihrer ganzen sektoralen Breite trägt sie derzeit mehr als 70 Prozent der wirtschaftlichen Expansion im Inland", sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Dienstag. Die Dynamik wird sich nun zwar nicht erhöhen, aber noch breiter ins industrielle Branchenspektrum einziehen, so Neumayer.

Jetzt gehe es darum, Österreich langfristig auf dem Wachstumspfad zu halten. Dafür seien einige Punkte maßgeblich. "Zum einen kämpfen Österreichs Unternehmen mit einem eklatanten Fachkräftemangel. Allein heuer werden 60.000 Fachkräfte in der Industrie gesucht, 10.500 davon können nicht besetzt werden. Das wirkt als Wachstumsbremse", warnte der IV-Vertreter. Von der Bundesregierung fordert die IV daher die Umsetzung der Fachkräftestrategie, "die vor allem auch auf die gezielte Anwerbung ausländischer qualifizierter Facharbeitskräfte abstellt". Auch eine einheitliche Online-Informationspräsenz der Bundesregierung zu diesem Thema wäre hilfreich. "Das bisherige Angebot ist ausbaubar, insbesondere könnten Informationen über angebotene Jobs ergänzt werden."





Auch eine von der Regierung angedeutete KöSt-Senkung thematisierte Neumayer: "Als Industrie plädieren wir für das Modell einer Halbierung der KÖSt auf nicht-entnommene Gewinne" von 25 auf 12,5 Prozent. Das hätte eine investitions- und beschäftigungsfördernde Wirkung, wie Studien zeigen würden, sagte Neumayer.