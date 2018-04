Ein Rüsselkäfer der Gattung Dickmaulrüssler (lat. Otiorhynchus). © APAweb, Hanel Ein Rüsselkäfer der Gattung Dickmaulrüssler (lat. Otiorhynchus). © APAweb, Hanel



Wien. Ein Viertel der Zuckerrübenflächen ist laut Hagelversicherung vom Rüsselkäfer befallen oder zerstört. Die insgesamt betroffene Fläche dürfte weiter steigen, viele Schäden werden momentan erst von den Bauern eingemeldet. Der Rübenbauer und niederösterreichische ÖVP-Bauernbundfunktionär Andreas Leidwein sprach "von einer Invasion biblischem Ausmaßes" und griff Umweltschutz-NGOs an. "Es ist eine Katastrophe für alle. Der Frust ist groß", sagte Leidwein. Wegen des Verbots bestimmter Neonicotinoide sei die gesamte Ernte in Gefahr.

Von seinen 20 Hektar Rüben sei nichts mehr übrig. Er habe jetzt noch rasch auf Sonnenblumen und Mais umgesattelt, so Leidwein. Auch Soja wäre noch eine Alternative, auf die man bei einem Zuckerrübenbefall besser schon gestern als erst morgen umgestellt hätte. Viele Bauern würden aber in der Luft hängen und nicht wissen, ob sie ihre Bestände noch erhalten oder umreißen sollten. Dabei dränge die Zeit immens.

Auch Bauern, deren Zuckerrübenbestand bisher noch nicht befallen sei, seien sehr verunsichert, denn der Rüsselkäfer breite sich wegen des Klimawandels immens aus. "Viele wissen nicht, wie weitermachen", sagte der Rübenbauer.

"Es ist wie eine Epidemie"

Der Experte gab zudem zu bedenken, dass die Bauern nicht dazu gezwungen werden könnten, auch kommendes Jahr wieder Rüben anzubauen. Dann müsste importiert werden. Und bei Importware könne man erst wieder nicht mitreden, wie diese produziert wird.

Es gebe immer mehr Bauern, die eine Klage gegen Greenpeace und Global 2000 fordern, so Leidwein. Grund sei, dass diese Organisationen "lügen". Sie sagen, ein Zuckerrübenanbau ist auch ohne Neonics möglich. Das sehen die Bauern anders: "Das ist falsch, das ist ahnungslos. Die Leute werden angelogen - es ist wie eine Epidemie", sagt der Rübenbauer. "Die Umweltschutzorganisationen sollten für den Schaden aufkommen." Schließlich seien ihre Forderungen mit dem Neonic-Verbot erfüllt worden. Dass Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger dem Verbot auf EU-Ebene zustimmte, wollte Leidwein nicht näher kommentieren.

Krisengipfel

ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger stimmte dem Verbot auf EU-Ebene vor wenigen Tagen zu. Sie lädt Handelsketten, Industrie, NGOs, Rübenbauern und Experten der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) zu einem Krisengipfel im Mai ein. "Wir werden einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog für heimischen Zucker erarbeiten. Somit können wir auf Neonicotinoide verzichten und unseren Bauern eine Überlebensperspektive erhalten", kündigte die Politikerin zuletzt an.

Franz Sinabell, Agrarexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), sagte im "Mittagsjournal" des ORF-Radio Ö1, er "denke, dass sehr viele Rübenbauern sehr intensiv darüber nachdenken, aus der Zuckerrübenproduktion auszusteigen. Das ist ein Aspekt, der dazu führen könnte, dass weniger Zucker produziert wird. Ein zweiter Aspekt ist, dass durch das Verbot dieser Substanz stärkere Ernteausfälle zu erwarten sind. Und wir würden das als Konsumenten dann möglicherweise in Preisanstiegen auch zu spüren bekommen." Es gebe "Handlungsspielräume, aber die sind sehr aufwändig. Beispiele sind beispielsweise das Milchpaket, das die Milchbauern unterstützt hat, als der Quotenausstieg beschlossen worden worden."

Zuckerquote der EU

Den Rübenbauern entsteht laut Rübenbauernpräsident Ernst Karpfinger durch das Neonic-Verbot ein Mehraufwand von durchschnittlich 400 Euro pro Hektar. "Wer eine heimische Rübenproduktion aufrechterhalten will und zusätzliche Auflagen von uns verlangt, muss diese dann auch bezahlen. Ansonsten droht uns das Aus", sagte er in Richtung Politik. Die Zuckerpreise sind derzeit auch ganz ohne hungriger Rüsselkäfer nach dem Aus der EU-Zuckerquote unter Druck.

Global 2000 wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Umweltorganisation Global 2000 ruft indessen zu mehr Sachlichkeit auf: So sei der Rüsselkäfer trotz oder vielleicht sogar wegen der Pestizide da, so Burtscher-Schaden von Global 2000. Man habe zwar mit Gegenwind der Zucker-Lobby gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. "Wir haben nichts gegen Rübenbauern", betonte er. "Natürlich wird es auch ohne Neonics Zucker geben - nur nicht mehr so billig". Europäischer Zucker müsse künftig generell ohne diese Insektizide angebaut werden. Es liege dann am Handel und den Konsumenten, zu welchen Produkten sie griffen.