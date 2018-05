US-Stahlzölle: Voest-Chef sieht Lage "eher kritisch"

Die Voestalpine bereite sich jedenfalls auf alle Eventualitäten vor, sagte Konzernchef Wolfgang Eder. © APAweb, Herbert Pfarrhofer Die Voestalpine bereite sich jedenfalls auf alle Eventualitäten vor, sagte Konzernchef Wolfgang Eder. © APAweb, Herbert Pfarrhofer



Wien/Linz. (kle) Im Aufschub der US-Strafzölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (10 Prozent) für die EU bis 1. Juni sieht der Chef des Linzer Stahltechnologiekonzerns Voestalpine, Wolfgang Eder, "eine letzte Chance, gemeinsam mit den USA zu einer langfristig tragfähigen Lösung zu kommen", wie er dem "Handelsblatt" sagte. Leider deute aber einiges darauf hin, dass man die Entwicklung "eher kritisch" bewerten sollte. "Der US-Präsident gibt der EU noch einmal eine Gelegenheit, auf seine Forderungen einzugehen, wirkliche Verhandlungen scheinen derzeit aber eher nicht gemeint zu sein", so Eder. Die Voestalpine bereite sich jedenfalls auf alle Eventualitäten vor.

"Natürlich hilft uns in dieser Situation unsere starke US-Präsenz", sagte der Konzernchef weiter. In den USA hat die Voestalpine rund 3000 Mitarbeiter an 49 Standorten. In den vergangenen Jahren wurden dort laut Eder 1,4 Milliarden Dollar investiert. 2017 erzielte die Voestalpine in den USA rund 1,2 Milliarden Euro, davon entfielen etwa 800 Millionen Euro auf Produktionsaktivitäten vor Ort. "Mit diesem Teil des Geschäfts sind wir also nicht von US-Strafzöllen betroffen - lediglich mit maximal 400 Millionen Euro Umsatz, die wir durch die Einfuhr von Stahlprodukten in die USA generieren." Das seien rund drei Prozent des Konzernumsatzes, so Eder. "Wirklich kritisch kann es für uns selbst im schlechtesten Fall nicht werden."





Weitere Investitionen?

Die Frage sei vielmehr, was das für die Zukunft bedeute, inwiefern die USA ein geeignetes Land für weitere Investitionen und für künftigen Wissenstransfer seien, so Eder. Die EU habe aufgrund der Handelspolitik des US-Präsidenten "eine klare Position bezogen": Es solle sich nichts Grundsätzliches an den Handelsbeziehungen mit den USA ändern. Eder: "Das ist gut so." Jede größere Veränderung würde bedeuten, dass die Beziehungen von Grund auf neu verhandelt werden müssten. "Das würde jahrelange Gespräche erfordern und für einen langen Zeitraum zu Unsicherheiten führen."