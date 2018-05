Konsumenten legen Wert auf fairen Handel

Wien. (ede/apa) Vor 25 Jahren kam der erste fair gehandelte Kaffee in die heimischen Supermärkte. Um als "fairer Einkäufer" zu gelten, mussten den Kleinbauern für Arabica-Kaffee mindestens 126 US-Cent pro Pfund (0,453 Kilo) gezahlt werden. Das war etwa das Doppelte des damaligen Weltmarktpreises.

Fairtrade, 1993 als "TransFair" nach internationalen Vorbildern gegründet, zertifiziert mittlerweile nicht nur Kaffee, sondern unter anderem auch Tee, Bananen oder Blumen. 92 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher das Siegel, 80 Prozent kaufen gelegentlich, 41 Prozent regelmäßig Fairtrade-Produkte. Im Vorjahr stieg der Umsatz hierzulande um 13 Prozent auf geschätzte 304 Millionen Euro, teilte die gemeinnützige Organisation mit.





Das Fairtrade-Siegel wird an Produkte vergeben, bei denen gewährleistet ist, dass Kleinbauern und Plantagenarbeiter angemessene Preise erhalten und unter fairen Bedingungen arbeiten. Außerdem soll vor Ort in Bildungs- und Entwicklungsprojekte investiert und umweltfreundlich produziert werden. Fairtrade steht in Konkurrenz zu anderen Nachhaltigkeitssiegeln wie Rainforest Alliance und UTZ.

Der Löwenanteil des Umsatzes entfiel 2017 in Österreich mit 76 Prozent auf den Lebensmitteleinzelhandel und auf Drogeriemärkte, gefolgt vom Fachhandel inklusive Weltläden (17 Prozent) und dem Außer-Haus-Bereich (Gastronomie, Büros etc.) mit 7 Prozent.

44 Prozent des Umsatzes wurden mit Schokolade und Süßwaren erzielt. 2535 Tonnen Kakaobohnen (plus 11,6 Prozent) wurden für Schokoladenwaren eingekauft, etwa von Manner, Heidi Schokolade/Schwedenbomben und Handelseigenmarken.

Absatzrekord bei Bananen

Mit einem Plus von 12,5 Prozent auf 23.222 Tonnen erreichten die Bananenverkäufe im vergangenen Jahr einen Absatzrekord. "So gut wie alle auf dem österreichischen Markt erhältlichen Fairtrade-Bananen sind Bio-zertifiziert", sagt Geschäftsführer Hartwig Kirner. Die Faitrade-Kaffeeverkäufe stiegen um 5 Prozent auf 3844 Tonnen.

2017 konnten 23 neue Partner dazugewonnen werden. Unter anderem wurde das Catering in den ÖBB-Zügen auf Fairtrade-Heißgetränke umgestellt, und wer mit dem Auto unterwegs ist, findet bei Rosenberger ebenfalls Fairtrade-Kaffee zur Stärkung. Verfügbar sind die -Produkte inzwischen in 1850 Cafés, Bäckereien, Hotels, Restaurants und Kantinen in allen Bundesländern. In den österreichischen Regalen liegen mittlerweile 1900 unterschiedliche Fairtrade-Produkte. Möglich machen das mehr als 130 Partnerunternehmen, die in Nachhaltigkeit investieren.

"Wer Veränderung will, muss bei sich selber beginnen. Wir alle haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass mehr Geld dort ankommt, wo es hingehört - bei den hart arbeitenden Menschen am Ursprung der Wertschöpfungskette", betont Kirner.