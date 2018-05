Volle Auftragsbücher beim Baukonzern Porr

Wien. (kle) Dank eines gut gefüllten Auftragspolsters rechnet der Baukonzern Porr für das Gesamtjahr 2018 bei der Produktionsleistung mit einem Plus von 5,5 Prozent auf etwa fünf Milliarden Euro. Der Ausblick für die europäische Bauwirtschaft sei "unverändert positiv", so das börsennotierte Wiener Unternehmen in einer Aussendung vom Montag.

Im abgelaufenen ersten Quartal legte der Auftragsbestand im Vorjahresvergleich um gut 21 Prozent auf die Bestmarke von 6,7 Milliarden Euro zu. Die Produktionsleistung fiel mit rund 1,0 Milliarden Euro um 32,4 Prozent höher aus, wobei mit einem Anteil von rund 68 Prozent Deutschland und Österreich die wichtigsten Märkte blieben.





Indes war das Vorsteuerergebnis (EBT) mit minus 13 Millionen Euro ebenso negativ wie das Netto-Ergebnis mit minus 9,8 Millionen. Porr erklärte dazu, dass der Bausektor im ersten Quartal branchentypisch traditionell negative Ergebnisbeiträge liefere.