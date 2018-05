Wachstumstempo in der Industrie etwas gedrosselt

Noch immer dynamisch: Österreichs Industrie. © APAweb, HANS KLAUS TECHT Noch immer dynamisch: Österreichs Industrie. © APAweb, HANS KLAUS TECHT



Wien. (kle) Die heimische Industriekonjunktur hat sich heuer im Mai zum vierten Mal leicht abgeschwächt. Dennoch ist sie deutlich im Wachstumsbereich geblieben, wie aus dem Einkaufsmanager-Index der Bank Austria hervorgeht. Der globale Wachstumsdämpfer mit zunehmend protektionistischen Tendenzen und Unsicherheiten sei nun auch in Österreich "zusehends spürbar". Laut den Volkswirten der Bank Austria spiegelt sich das vor allem in dem nahezu stagnierenden Exportauftragsvolumen wider.

"Weiterhin erhöht die österreichische Industrie ihre Produktion, aber das Tempo hat seit dem Jahresende 2017 erkennbar nachgelassen und liegt derzeit etwa so hoch wie vor eineinhalb Jahren", wird Chefökonom Stefan Bruckbauer in einer Pressemitteilung zitiert. Hauptverantwortlich dafür sei die rückläufige Dynamik bei den Auslandsaufträgen. Dennoch - trotz aller Dämpfer - könnte sich im Gesamtjahr 2018 ein Produktionsplus von 4,5 Prozent ausgehen, meint Bruckbauer. Die Industrie sei in Österreich seit mehr als zwei Jahren jedenfalls besser in Schwung als in der Eurozone insgesamt.

Sachgüterindustrie mit 3,5 Prozent Beschäftigungsplus

"Noch immer sehr dynamisch" sei der Beschäftigungszuwachs, sagt Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. "Seit Jahresbeginn hat sich die Beschäftigung in der österreichischen Sachgüterindustrie um mehr als 3,5 Prozent auf 615.000 Stellen erhöht." Die Arbeitslosenquote sei in diesem Bereich deutlich gesunken - auf unter vier Prozent. "Im Vergleich dazu verringerte sich die Arbeitslosenquote in der Gesamtwirtschaft mit einem Beschäftigungsplus von 2,7 Prozent zwar auch deutlich, ist mit knapp unter 8 Prozent jedoch weiterhin rund doppelt so hoch wie in der Industrie", sagt Pudschedl.