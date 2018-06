Kika/Leiner-Lieferanten setzen Frist für Lösung

Wien. (apa/kle) Die Zukunft der Möbelkette Kika/Leiner steht wegen der Krise des südafrikanisch-deutschen Mutterkonzerns Steinhoff auf immer wackligeren Beinen. Vergangenen Freitag haben große Kreditversicherer entschieden, mögliche Forderungsausfälle für Steinhoff-Lieferanten weltweit nicht mehr abzusichern. Bei Kika/Leiner versucht das Management nun, die Lieferanten bei der Stange zu halten.

"Die Nachricht hat uns sehr überrascht", sagte Kika/Leiner-Geschäftsführer Gunnar George am Montag im ORF-Radio. Lieferungen würden dadurch aber nicht ausfallen. Es habe bereits erste positive Gespräche mit Lieferanten gegeben, so George. Diese hätten dem zweitgrößten Möbelhändler des Landes bis Ende der Woche Zeit gegeben, um eine Lösung zu finden. Kika/Leiner muss sich nun um eine neue Versicherung kümmern oder frisches Geld sichern. Bisher war das Unternehmen über seinen Mutterkonzern mitversichert. Ohne Warenkreditversicherung können Hersteller ihre Lieferungen nur auf eigenes Risiko oder gegen Vorkasse an den Händler liefern.





Noch keine Verkaufsgespräche

Auf die Restrukturierungspläne von Kika/Leiner habe der Ausfall der Kreditversicherer keine Auswirkungen, auch die Mitarbeiter müssten nicht um ihre Jobs bangen, sagte George. Im Zuge des Sparkurses hatte Kika/Leiner Mitte März angekündigt, dass vier Standorte zusperren und 46 bestehen bleiben. Betroffen waren zwei Lipo-Märkte, ein Kika- und ein Leiner-Möbelhaus.

George geht von einer positiven Fortführung des Unternehmens aus und betont, dass für die Kunden nach wie vor kein Risiko bestehe. Anzahlungen seien weiter über Treuhandkonten abgesichert. Gespräche über einen Verkauf von Kika/Leiner an einen neuen Eigentümer gibt es "aktuell noch nicht".

Die Steinhoff-Gruppe hatte im vergangenen Dezember Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen eingeräumt. Das Einzelhandelsunternehmen verlor daraufhin bis zu 90 Prozent seines Börsenwerts und kämpft seitdem um sein finanzielles Überleben.