Stabile Erholung am Arbeitsmarkt

Wien. Die Erholung am Arbeitsmarkt hat sich im ersten Quartal fortgesetzt. Die Zahl der Beschäftigten war laut Statistik Austria deutlich höher als vor einem Jahr. Der Zuwachs entfiel sowohl bei Frauen als auch bei Männern vorwiegend auf Vollzeit und auch auf über 55-Jährige. Die Zahl der Arbeitslosen sank, vor allem bei Männern.

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg um 72.200 auf 3.729.600 Personen, davon arbeiteten 67.200 mehr in Vollzeit, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Bei den Teilzeitbeschäftigten gab es - wie in den beiden Quartalen davor - nur wenig Änderungen. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1,6 Prozent auf rund 4,25 Millionen.





Die Arbeitslosenzahl (internationale Definition, nach nationaler Berechnung ist die Arbeitslosigkeit deutlich höher) sank um 29.100 Personen bzw. 11 Prozent auf 235.100 Personen, die Arbeitslosenquote von 6 auf 5,3 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen war mit 115.400 deutlich höher als im ersten Quartal 2017 mit 86.800.

Die Teilzeitquote bei den unselbständig beschäftigten Frauen lag bei 48,6 Prozent, bei Männer bei 11,5 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist vor allem bei Männern zurückgegangen: Die Zahl sank um rund 20.600 auf 134.200. Die Zahl der arbeitslosen Frauen verringerte sich um 8500 auf 100.900. Rückläufig war die Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen. Von der geringeren Arbeitslosenzahl profitierten besonders österreichische Staatsangehörige (minus 25.200) und Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss (minus 22.500). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank heuer auf 75.500, nach 84.600 im ersten Quartal des Vorjahres.