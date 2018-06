Nationalbank sieht Wirtschaft auch heuer um 3,1 Prozent wachsen

© M. Hirsch © M. Hirsch



Wien. (kle) Österreichs Wirtschaft bleibt in Fahrt. Nach Einschätzung der Nationalbank (OeNB) fällt ihr Wachstumstempo sogar etwas höher aus als bisher angenommen. Demnach sollte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch heuer - wie im Vorjahr - um 3,1 Prozent zulegen. Erst in den Folgejahren sollte sich die Konjunktur abkühlen: 2019 zunächst auf plus 2,1 Prozent und 2020 auf plus 1,7 Prozent.

Überraschend sei die Stärke Österreichs bei den Investitionen, so Nationalbankchef Ewald Nowotny. Die würden überproportional zum Wachstum der heimischen Wirtschaft beitragen. 2017 habe Österreich nach Irland die zweithöchste Investitionsquote aller europäischen Staaten gehabt.





Eine weiterhin wichtige Stütze für die Konjunktur sind aus Sicht der OeNB auch die Exporte, auch wenn sich deren Wachstumsdynamik von 2018 bis 2020 sukzessive leicht abschwächen sollte. Ein wesentliches Abwärtsrisiko für die Exportkonjunktur sieht die Notenbank in einer "Zunahme protektionistischer Maßnahmen", vor allem aber in einer "Eskalation des Zollstreits" zwischen der Europäischen Union und den USA.

Weniger Arbeitslosigkeit

Nur langsam sinkt indes die Arbeitslosenquote (nach EU-Definition). Geht es nach der OeNB, sollte sie heuer zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent schrumpfen, in den beiden Folgejahren jedoch mit 4,9 Prozent kaum mehr nach unten tendieren.

Positiv gestimmt ist die Notenbank für die weitere Entwicklung des privaten Konsums. Der sollte in den Jahren 2018 bis 2020 von höheren verfügbaren Haushaltseinkommen (infolge relativ guter Lohnabschlüsse) profitieren.

Abschwächen sollte sich indes die Teuerung. Heuer werde die Inflationsrate zwar noch bei 2,2 Prozent verharren, so die OeNB. 2019 sollte sie aber auf 2,0 Prozent und 2020 auf 1,9 Prozent sinken.

Im Mai stieg die Inflationsrate in Österreich im Jahresabstand auf 1,9 Prozent. Laut Statistik Austria waren Wohnen und Sprit stärkste Preistreiber. Im April lag die Inflationsrate bei 1,8 Prozent.